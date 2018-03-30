В центре Тулы появится скульптура городового

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин и глава администрации Тулы Евгений Авилов встретились со скульптором Мариной Логуновой – автором памятника городовому, который будет установлен перед зданием областного УМВД в начале лета. Торжественное открытие будет приурочено к 300-летию российской полиции.

Рабочая модель скульптуры в натуральную величину уже готова – в ближайшее время с неё будут сделаны формы, которые отправят на отливку на завод. Марина Логунова рассказала, что в процессе работы ей пришлось изучить фотографии городовых начала XX века, проконсультироваться с музейными работниками, историками, частными коллекционерами и даже сшить китель городового.

По задумке автора, рядом с главным героем стоит мальчик. Он восхищен статной фигурой и выправкой городового, пытается скопировать его походку и манеры. Кстати, при создании рабочей модели позировали туляки. Высота будущей бронзовой композиции – более двух метров. Работа по созданию памятника финансируется за счёт спонсорских средств.