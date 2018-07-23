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Тульскую набережную откроют ко Дню города
Фото из архива MySlo

Тульскую набережную откроют ко Дню города

Об этом стало известно на оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов доложил Алексею Дюмину о ходе работ по благоустройству областного центра и выполнению поручений, данных по итогам инспектирования центра города.

На центральных улицах ведется ремонт тротуаров – меняется пришедшая в негодность тротуарная плитка. Одновременно идет замена тактильной плитки. Наносится дорожная разметка на магистралях – из-за обильных осадков работы приостановлены, но до конца лета они будут завершены.

Ведется работа по приведению в порядок остановочных павильонов и подземных переходов на пересечении улиц Станиславского/Болдина и Советской/Мосина. На сходы и проходы переходов будет нанесено полимерное антивандальное покрытие, восстановлено освещение, очищены входные группы и потолки.

Алексей Дюмин затронул вопрос реализации проекта «Тульская набережная». Он напомнил, что проект был презентован год назад – все запланированные работы находятся в высокой степени готовности, по набережной уже гуляют жители:

Остается много работы по благоустройству прилегающей территории. Предлагаю провести торжественное открытие набережной в День города, сделав тулякам и гостям региона настоящий подарок.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 0
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