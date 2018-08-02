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Губернатор проконтролировал строительство тульской набережной: фото
Фото: портал правительства Тульской области.

Губернатор проконтролировал строительство тульской набережной: фото

До торжественного открытия остается меньше месяца.

1 августа Алексей Дюмин совершил обход улицы Металлистов и набережной Упы. Губернатора сопровождал его заместитель Вячеслав Федорищев, курирующий проект «Тульская набережная».

Глава региона проконтролировал работы по благоустройству, в частности, по обустройству пешеходных дорожек, ведущих к набережной, и выяснил планы подрядчиков по устранению недочетов.

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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 10:39 +2
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Место
тульская набережная

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