Губернатор проконтролировал строительство тульской набережной: фото

Фото: портал правительства Тульской области.

До торжественного открытия остается меньше месяца.

1 августа Алексей Дюмин совершил обход улицы Металлистов и набережной Упы. Губернатора сопровождал его заместитель Вячеслав Федорищев, курирующий проект «Тульская набережная».

Глава региона проконтролировал работы по благоустройству, в частности, по обустройству пешеходных дорожек, ведущих к набережной, и выяснил планы подрядчиков по устранению недочетов.