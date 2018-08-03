Тульскую набережную готовят к открытию

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

2 августа губернатор Алексей Дюмин проинспектировал реализацию проекта «Тульская набережная» вместе с его авторами.

Глава региона осмотрел Крестовоздвиженскую площадь с фонтаном, улицу Металлистов и набережную, которая 150 лет была скрыта от туляков и гостей оружейной столицы.

Исторический центр Тулы за последние месяцы существенно преобразился. Проведены масштабные работы по благоустройству улицы Металлистов и реставрации расположенных на ней зданий. Оформлены выходы на набережную, и хотя официальное открытие еще только предстоит, здесь уже многолюдно.

По словам Алексея Дюмина, основные строительные работы завершаются. Сейчас строители устраняют недочеты, переделывают поврежденные из-за непогоды участки пешеходных дорожек.

Глава региона также сообщил, что на основе мнения туляков и гостей города прорабатываются вопросы насыщения набережной дополнительными элементами благоустройства.

В частности, обсуждаются вопросы озеленения, обустройства дополнительных спусков к воде, организации безопасности в детских игровых зонах и на подходах к воде. Предлагается установить беседки, чтобы посетители могли укрыться от дождя или солнца. В перспективе предлагается добавить в ландшафтный дизайн топиарные формы (фигуры и скульптуры из садовых растений).

Партнер архитектурного бюро WOWHAUS, автор проекта «Тульская набережная» Олег Шапиро рассказал, что специалисты бюро еженедельно контролируют работы. В настоящее время проект максимально приближен к изначальному замыслу. Добавляются некоторые инфраструктурные элементы, которые позволят сделать набережную удобной и комфортной для всех жителей.

«Главная идея – повысить историческую идентичность этого места. Мы добавили малые архитектурные формы, например киоски, выдержанные в историческом стиле. Нам предстоит завершить озеленение, проработать организацию проката плавательных средств. Местные предприниматели уже делают здесь кофейни, палатки общественного питания», – сказал Олег Шапиро.

Алексей Дюмин поблагодарил Олега Шапиро за разработку проекта и авторский контроль, а партнеров, которые занимаются непосредственно строительством, – за напряженную работу.

«Проект «Тульская набережная» уже дал импульс развитию всего исторического центра Тулы. Сейчас ведется благоустройство прилегающих улиц. Эту работу обязательно продолжим вместе с администрацией города. Главная задача – преобразить весь центр Тулы в ближайшие годы. Приглашаю всех жителей и гостей региона на открытие набережной, которое будет приурочено ко Дню города», – подытожил Алексей Дюмин.