Фото lawecon.ru.
На Калужском шоссе в Туле машина ДПС столкнулась с внедорожником
На выезде из города образовалась пробка.
Сегодня утром на Калужском шоссе недалеко от поворота на «Метро» произошло ДТП. Столкнулись машина ДПС «Lada Granta» и «Toyota Rav4».
В результате происшествия никто не пострадал. На выезде из города собралась пробка.
Как пояснили Myslo в пресс-службе областного УМВД, по данному факту будет проведена служебная проверка. В случае, если будет доказана вина сотрудников ведомства, к ним будут применены соответствующие меры.
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