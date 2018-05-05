На Калужском шоссе в Туле машина ДПС столкнулась с внедорожником

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На выезде из города образовалась пробка.

Сегодня утром на Калужском шоссе недалеко от поворота на «Метро» произошло ДТП. Столкнулись машина ДПС «Lada Granta» и «Toyota Rav4».

В результате происшествия никто не пострадал. На выезде из города собралась пробка.

Как пояснили Myslo в пресс-службе областного УМВД, по данному факту будет проведена служебная проверка. В случае, если будет доказана вина сотрудников ведомства, к ним будут применены соответствующие меры.