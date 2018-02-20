На улице Металлистов в Туле отреставрировали часовню

Фото Дмитрия Дзюбина.

Старинная часовня на ул. Металлистов входит в Покровский храмовый комплекс — один из самых древних в регионе. Реставрация часовни завершена и действует: в ней уже проводились службы. С открытием для посещения улицы Металлистов часовня будет работать постоянно.

В здании Покровского храма (памятник архитектуры XVIII века) также начались реставрационные работы. Покровская церковь — важный градостроительный элемент исторического ядра Тулы, интересный образец церковного зодчества XVIII века, соединивший в себе черты архитектуры стиля барокко с элементами раннего классицизма.



Работа по восстановлению комплекса началась по инициативе губернатора и на средства благотворителей.



Завершить реставрацию всего комплекса власти планируют в 2019 году.

справка Myslo

Первое упоминание об этой часовне встречается в писцовой книге 1685 (в 1748 сгорела при пожаре). Настоящая каменная часовня в русском эклектичном стиле, построена при Покровской церкви на средства прихожан (торговцев Пятницкой улицы и церковного старосты Артёмова) вместо прежней (1750), пришедшей в ветхость. Одноглавая, кубическая постройка, завершенная горкой кокошников. В советское время закрыта, использовалась под жильё.

Долгие годы часовня была заброшенной.