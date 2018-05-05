Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.
В Чернском районе сгорел дом
При пожаре никто не пострадал.
4 мая в 16.41 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании дом на ул. Речной д. Ержино Чернского района.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. Справиться с огнем удалось уже в 16.57.
В результате происшествия никто не пострадал, дом же выгорел внутри по всей площади, сгорела и обрушилась кровля.
Причина пожара устанавливается.
МЧС России по Тульской области напоминает:
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.
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