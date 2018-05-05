В Чернском районе сгорел дом

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

4 мая в 16.41 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании дом на ул. Речной д. Ержино Чернского района.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. Справиться с огнем удалось уже в 16.57.

В результате происшествия никто не пострадал, дом же выгорел внутри по всей площади, сгорела и обрушилась кровля.

Причина пожара устанавливается.

МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.