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7 наивных вопросов о новой «Тульской набережной»

7 наивных вопросов о новой «Тульской набережной»

Грандиозный проект завершен и уже открыт для всех. А Myslo спросил ответственных людей, о чем другие стеснялись.

Торжественная презентация набережной состоится в День города, 8 сентября 2018 года.

Это новое общественное пространство как-то сразу стало родным и любимым — без помпезных мероприятий и пафосных речей, что, в общем-то, удивительно не только для Тулы, но и для России в целом. Теперь набережная — самое популярное в городе место для прогулок и фотосессий, уединенных встреч у воды и шумных детских игр, спортивных и творческих активностей.

«А вы уже были на новой набережной?» – это, без сомнения, главный вопрос августа в Туле. Тульской набережной восхищаются: «Какая красота!». Ее обсуждают везде — на работе и дома, в маршрутках и в кафе, на улицах и в соцсетях. Вот ответы на самые важные вопросы.

1

Кто будет обслуживать набережную?

После завершения всех работ и торжественного открытия музейного квартала и набережной всё это богатство будет передано городу. Обслуживать проект будет городская служба благоустройства «Сервисный центр» — 15 рабочих и 3 единицы техники в летний сезон (окос травы, полив, прополка, работы по озеленению), а зимой еще дополнительно специалисты «Спецавтохозяйства» будут вывозить снег.

На некоторых участках ул. Металлистов и набережной смонтирована система автополива. Но в основном газоны и зеленые насаждения ежедневно поливают из городской ливневки и Упы с помощью помп. Если в процессе эксплуатации пространства станет понятно, что система автополива нужна везде, ее смонтируют дополнительно.

Бытовой мусор в реке убирают два раза в неделю механически. Механическая очистка реки предусмотрена и в дальнейшем в ходе эксплуатации объекта.

2

Некоторые деревья засохли. Их заменят?

Да. Их заменят осенью этого или весной следующего года.

Например, по периметру фонтана на Крестовоздвиженской площади декоративные яблони заменят на высокорослые клены и ясени. К сожалению, некоторые саженцы не выдержали жаркой погоды и поздней пересадки.

То же самое касается и газонов. Если какие-то участки засохнут, их заменят по гарантии.

Кстати, по газонам можно ходить, а еще на них можно сидеть и лежать.

На стороне Тульского оружейного завода качество почвы не позволило настелить рулонный газон, его сделали методом гидропосева, к сентябрю с него будет снята удерживающая сетка.

По всем работам подрядчики дают 2-летнюю гарантию. Это касается и озеленения, и благоустройства.

3

А что будет в красивых домиках на ул. Металлистов?

Музеи, кафе, рестораны и гостиницы.

Кстати, есть предложения от туляков — переименовать улицу Металлистов в Пятницкую. Или хотя бы установить аншлаги с двойным названием улицы.

В доме №3 (Музей Куликова поля) разместится экспозиция находок, которые сделали археологи на территории набережной и ул. Металлистов.

Напротив — Дом тульского казачества с музеем на первом этаже и штабом на втором.

В двух домах с самыми красивыми фасадами на улице разместят свои новые интерактивные экспозиции Музей Куликова поля и Музей оружия.

Покровский храм пока на реставрации. Срок окончания работ — 2020 год.

Дом №13 — краеведческий музей. Экспозиция будет открыта в марте 2019 года.

В октябре откроется ресторан в доме, который выходит фасадом на набережную (он сейчас в стадии активного строительства). А в доме №16 по ул. Металлистов уже через две недели откроется «Кафе на Пятницкой».

Дом №20 весной 2019 года станет рестораном и кафе-баром Monica Вellucci.

Ко Дню города на Крестовоздвиженской площади, ул. Металлистов и набережной откроются объекты нестационарной торговли и общепита.

Например, на главной площади набережной, напротив Водяной башни кремля, будет работать круглогодичное кафе «Мистер кап» с летней верандой.

4

Чем можно развлечь себя и детей на набережной?

С главной площади набережной Тульская ассоциация воздухоплавателей на рассвете и закате будет запускать аэростаты с тульской символикой.

Здесь же смонтирована небольшая сцена, где планируется проводить различные массовые мероприятия, правда, не такие масштабные, как на площади Ленина, а всего на 2-3 тысячи человек.

Самая большая в Туле детская площадка от голландской компании KOMPAN уже смонтирована на набережной. И хотя на ней нет еще покрытия (его уложат в самое ближайшее время), ее вовсю освоили и дети, и взрослые.

Крытое пространство рядом с детской площадкой — для развивающих мастер-классов для детей и взрослых.

Чуть дальше для детей постарше — веревочный парк и скалодром — будут смонтированы к концу августа.

В конце набережной расположена спортивная площадка. Летом — для баскетбола, волейбола или мини-футбола, а зимой — каток для хоккеистов.

С главной площади набережной есть спуск к амфитеатру у реки. В планах тут будет летний кинотеатр — напротив, на склоне со стороны ТОЗа, смонтируют экран и будут показывать кино.

На набережной будут точки проката — летом катамаранов и водных велосипедов, а зимой коньков. На реке зимой будет устроен каток, протяженность ледовой дорожки около 100 метров.

5

Интимный вопрос — а где туалет?

Пока идет стройка, на набережной установлены биотуалеты.

Но к открытию их уберут, а для гуляющих будут доступны биотуалеты в кафе на набережной и стационарные туалеты в кремле. Правда, они платные и работают только до 19.00. К слову, централизованного водопровода и канализации на набережной нет.

6

Река не огорожена. Это безопасно?

Абсолютно. Для безопасности туляков непосредственно у воды сейчас монтируют борды с красивыми канатами — никто в воду не упадет.

Закрывать набережную сплошным ограждением необходимости нет.

Набережную патрулируют казаки и сотрудники ЧОПа, да и река тут в самом глубоком месте всего 1,5 метра.

Русло реки прочищено компанией «Акватория», вода проточная и чистая, но купаться и ловить рыбу здесь запрещено.

В начале и конце набережной смонтированы два гидросооружения, которые обеспечивают проток, а в дальнейшем в весеннее половодье – защиту от критического подъема воды.

7

Фонари на набережной ржавые. Их забыли покрасить? И что это за белые щетинистые сооружения?

Это креативные решения архитекторов.

Фонари не ржавые. Они выполнены из кортеновской стали, это уникальный сплав, имитирующий ржавчину, особо устойчив, прочен и долговечен и не требует ухода. Сейчас это самый модный материал в дизайне во всем мире.

Белые «щетинистые» сооружения — это будки для охраны объектов. В каждой будет находиться сотрудник ЧОПа.

Еще одно дизайнерское решение — деревянный забор, выходящий на набережную и закрывающий стройку на ул. Металлистов. Он получился стильным и уже стал достопримечательностью — возле него часто фотографируются. Такое решение будут теперь использовать в других частях города при проведении работ по благоустройству.

Интересное решение — красный забор ТОЗа и красные фонари у воды. Его предложили архитекторы.

Забор тулякам понравился, а идею с фонарями горожане не оценили.

Здания тульского УФСБ, которые располагаются в непосредственной близости от набережной, тоже облагородили.

Сделаны вентилируемые фасады, вокруг территории возводят стену — тоже с вентилируемым фасадом.

Управление ФСБ отдало городу свою парковку — под озеленение.

7

А где укрыться от солнца или дождя?

Это упущение архитекторов. Поэтому по поручению губернатора на набережной сделают три больших навеса — сейчас их проектируют, а смонтируют ко Дню города.

Еще одно неудачное дизайнерское решение — гаревые дорожки и клумбы без бордюров. На клумбах, чтобы от дождей не размывало почву, поднимут на несколько сантиметров бордюры. А дорожки замостят плиткой ко Дню города.

Кстати, пока открыт вопрос о названии самой набережной. Может быть, ей вернут историческое название — Казанская, еще одно предложение — назвать Кремлевской. В любом случае этот вопрос вынесут на широкое обсуждение горожан.

А у вас есть предложения?

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Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 1
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Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 3
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Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 6
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 7
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 8
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 9
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 10
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 11
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 12
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 13
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 14
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 15
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 16
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 17
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 18
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 19
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 20
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 21
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 22
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 23
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 24
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Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 34
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 35
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 36
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 37
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Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 1
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 2
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 3
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 4
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 5
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 6
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 7
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 8
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 9
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 10
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 11
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 12
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 13
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 14
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 15
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 16
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 17
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 18
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 19
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 20
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 21
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 22
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 23
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 24
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 25
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Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 1
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 2
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 3
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 4
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 5
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 6
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 7
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 8
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 9
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 10
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 11
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 12
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 13
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 14
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 15
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 16
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 17
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 18
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 19
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 20
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 21
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 22
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 23
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 24
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 25
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 26
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 27
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 28
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 29
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 30
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 31
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 32
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 33
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 34
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 35
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 36
Тульская набережная от рассвета до заката, Фото: 37
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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 15:00 +17
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