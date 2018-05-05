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На Тульской набережной высадили 46 кленов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На Тульской набережной высадили 46 кленов

Вместе со студентами колледжа им. Н. Демидова деревья высаживал губернатор региона Алексей Дюмин.

5 мая, в преддверии Дня Победы, в регионе прошел общеобластной субботник. В нем приняли участие более 50 000 человек.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин вместе со студентами Тульского государственного машиностроительного колледжа имени Никиты Демидова принял участие в посадке кленов на набережной Упы.

Со стороны Тульского кремля с помощью манипулятора высажено 46 саженцев деревьев.

- Сегодня мы неслучайно вышли на субботник именно на набережную Упы. Это исторический центр города, его лицо. И мы хотим преобразить это место, чтобы уже совсем скоро здесь появился город-сад. Приятно видеть, что туляки активно участвуют в общеобластном субботнике. Всё больше предприятий региона подключается к уборке общественных территорий. Выходят и жители. Содержать свои улицы, парки, скверы и дворы в чистоте — долг каждого гражданина, — сказал Алексей Дюмин.

Сегодня убботник прошел во всех муниципальных образованиях области. В числе работ — благоустройство мемориальных комплексов, братских воинских захоронений, памятников и обелисков воинской славы.

В общеобластной акции приняли участие свыше 20 крупных промышленных предприятий. Сотрудники ОАО «Газэнергосервис» приводили в порядок территорию братского воинского захоронения в д. Ровки Щекинского района. Коллектив ООО «Тулачермет-Сталь» — улицы Новотульскую и Пржевальского. Работники ООО «ХайдельбергЦементРус» наводили порядок около автобусных остановок вдоль автодороги по направлению к г. Алексину. Коллектив А. О. «Тулагоргаз» благоустраивали мемориал в д. Большая Еловая, Липовую аллею набережной реки Упы, территорию Щегловской засеки и ул. М. Тореза. Работники ФКП «Алексинский химический комбинат» — территорию парка отдыха «Химик» в Алексине.

Среди активных участников субботника — коллективы АО «НПО «Сплав», ПАО «НПО «Стрела», ПАО «Туланефтьпродукт», ООО «Аэрозоль-Новомосковск», АО «НАК «Азот», АО «Трикотажная фабрика «Заря», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г Шипунова», АО «Щегловский вал», Кирпичный завод «Браер».Коллективы организаций и учреждений, сотрудники коммунальных служб привели в порядок улицы, территории домов и учреждений, парки, скверы и другие общественные пространства.

В областной столице работы по благоустройству по традиции проведены в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Кремлевском сквере, сквере у здания областного Дворца молодежи, у социальных учреждений.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:00 +1
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