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Как идут работы на тульской набережной: Видео с квадрокоптера

Как идут работы на тульской набережной: Видео с квадрокоптера

Myslo заглянул за четвертую стену Тульского кремля. Приглашаем и вас.

Благоустройство набережной Упы за стенами кремля продолжается.

Немного цифр. С начала работ по реконструкции набережной у старицы реки Упы вывезено 30 000 кубометров мусора и грунта.

Протяженность работ составляет около 900 метров. Два моста реконструируют в ходе работ.

40 строений на бывшей Казанской набережной снесли. 5,8 га площади Тульского оружейного завода освобождено под набережную, включая пешеходный мост. Этой площадью завод владел более ста лет.

Кстати, завтра, 5 мая, губернатор Тульской области Алексей Дюмин планирует проинспектировать ход работ на набережной. Myslo расскажет вам о том, как идут работы, уже «с земли».

Подробнее о том, что сделают на тульской набережной, читайте в нашем сюжете.

Напомним вам видеопрезентацию проекта:

Галерея
Тульская набережная: вид сверху, Фото: 1
Тульская набережная: вид сверху, Фото: 2
Тульская набережная: вид сверху, Фото: 3
Тульская набережная: вид сверху, Фото: 4
Тульская набережная: вид сверху, Фото: 5
Тульская набережная: вид сверху, Фото: 6
Тульская набережная: вид сверху, Фото: 7
Тульская набережная: вид сверху, Фото: 8
Тульская набережная: вид сверху, Фото: 9
Тульская набережная: вид сверху, Фото: 10
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Сюжет: Проект Тульская набережная
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:37 +1
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