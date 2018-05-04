Как идут работы на тульской набережной: Видео с квадрокоптера

Myslo заглянул за четвертую стену Тульского кремля. Приглашаем и вас.

Благоустройство набережной Упы за стенами кремля продолжается.

Немного цифр. С начала работ по реконструкции набережной у старицы реки Упы вывезено 30 000 кубометров мусора и грунта.

Протяженность работ составляет около 900 метров. Два моста реконструируют в ходе работ.

40 строений на бывшей Казанской набережной снесли. 5,8 га площади Тульского оружейного завода освобождено под набережную, включая пешеходный мост. Этой площадью завод владел более ста лет.

Кстати, завтра, 5 мая, губернатор Тульской области Алексей Дюмин планирует проинспектировать ход работ на набережной. Myslo расскажет вам о том, как идут работы, уже «с земли».

Подробнее о том, что сделают на тульской набережной, читайте в нашем сюжете.

Напомним вам видеопрезентацию проекта: