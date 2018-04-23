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На матче «Арсенал» – «Зенит» установлен рекорд по посещаемости в сезоне
Фото Алексея Пирязева.

На матче «Арсенал» – «Зенит» установлен рекорд по посещаемости в сезоне

На игру пришли 17 650 болельщиков!

В Туле на матче «Арсенал» — «Зенит» установлен рекорд по посещаемости в этом сезоне. Игру посетили 17 650 болельщиков.

– Есть рекорд сезона! Спасибо вам, наши дорогие болельщики, за сумасшедшую поддержку! Без вас мы не смогли бы достичь этого результата, — говорят в пресс-службе оружейников.

Отметим, что рекорд по посещаемости матчей «Арсенала» за всё время составляет 18 500 человек. Столько болельщиков посетили поединок канониров со «Спартаком» в 2017 году, который завершился разгромом чемпиона (3:0).

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