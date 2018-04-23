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Открытие творческого кластера «Октава»: полная афиша
Фото Алексея Пирязева.

Открытие творческого кластера «Октава»: полная афиша

23 апреля туляков ждут мастер-классы, лекции, экскурсии и концерт Мишель.

17.00 - 20.30 Фаблаб. Для гостей открытия пройдут мастер-классы, рассказывающие о возможностях лаборатории-мастерской, оснащенной оборудованием для «цифрового» производства. В процессе знакомства с новейшими станками можно будет своими руками собрать светодиодный светильник и забрать его в качестве сувенира.

17.00 - 20.30 Музей станка. Бесплатные экскурсии по первому в России мультимедийному Музею станка проведет куратор музея Алиса Прудникова - комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства, член Всемирной биенальной ассоциации, директор по региональному развитию ГМВЦ РОСИЗО.

17.00 - 20.30 Малый зал. Экскурсия по выставке «Руины: опыт воссоздания», посвященной восстановлению завода и созданию в его пространстве новых форм культурной жизни проведет куратор проекта - Светлана Тейлор, один из основателей программы «Фотография. Базовый курс» Британской высшей школы дизайна.

17.00 - 20.30 Редакция. Мастер-класс, организованный редакцией кластера, познакомит гостей открытия с популярным направлением самиздат. Практическое занятие «Все, что я тебе скажу, все будет из бумаги» проведет журналист и писатель Денис Крюков, создатель проекта книжный угол «Живет и работает», включающего в себя зин-издательство и книжный магазин. «Живет и работает» интересуется всем, что находится на стыке текста и рисунков и лежит в зоне независимого книгоиздания и DIY.

18.00 - 19.00 Библиотека. Современное звуковое искусство. Музыка через технологии. Лекцию, посвященную становлению современных звуковых практик и эволюции экспериментального звука проведет Олег Макаров - композитор, музыкант, участник Московского оркестра лэптопов, главный редактор журнала «Электронная музыка», преподаватель Школы Родченко, саунд-художник Музея станка. На лекции будут продемонстрированы оригинальные приемы звукоизвлечения, распространенные в среде экспериментальных музыкантов.

18.00 - 19.00 Большой зал. Открытые интервью кураторов, сооснователей и членов команды творческого индустриального кластера «Октава», в котором будут представлены стратегия и ключевые направления развития проекта:

  • Василий Боровко, сооснователь кластера.
  • Ольга Пивень, член Совета директоров ПАО «Октава».
  • Дария Женихова, продюсер кластера.
  • Алиса Прудникова, куратор Музея станка.
  • Евгения Бабакаева, директор Музея станка.
  • Глеб Лисичкин, куратор студии звукозаписи.
  • Ирина Рочева, куратор научно-технической библиотеки.
  • Алексей Давлетшин, куратор Фаблаб.
  • Владимир Апенов, главный редактор газеты кластера.

19.00 - 20.00 Большой зал. Один из создателей архитектурной концепции кластера «Октава» французский архитектор и урбанист, эксперт по городскому программированию, тьютор института «Стрелка», основатель архитектурного бюро Orchestra - Эдуард Моро расскажет о том, как тренд на новую производительность в городах влияет на общественные пространства.

20.00 - 21.00 Большой зал.

Промышленная архитектура: взгляд из 21 века. Павел Гнилорыбов - историк, заместитель директора Центра Гиляровского при Музее Москвы, член Совета Вольного исторического общества, основатель проекта «Архитектурные излишества» расскажет о том, как развивалась индустриальная архитектура.

Продуктивный город. Лекция. Один из создателей архитектурной концепции кластера «Октава» французский архитектор и урбанист, эксперт по городскому программированию, тьютор института «Стрелка», основатель архитектурного бюро Orchestra - Эдуард Моро расскажет о том, как тренд на новую производительность в городах влияет на общественные пространства.

21.00 - 22.00 Двор кластера. Концерт популярной группы «Моя Мишель» - одной из самых креативных и ироничных на нашей сцене. Постоянные участники крупных фестивалей дадут специальный концерт во дворе кластера «Октава».

22.00 Завершение мероприятия.

Для входа в зону кластера необходимо пройти предварительную регистрацию здесь.

Сюжет: Октава
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