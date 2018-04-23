Открытие творческого кластера «Октава»: полная афиша

Фото Алексея Пирязева.

17.00 - 20.30 Фаблаб. Для гостей открытия пройдут мастер-классы, рассказывающие о возможностях лаборатории-мастерской, оснащенной оборудованием для «цифрового» производства. В процессе знакомства с новейшими станками можно будет своими руками собрать светодиодный светильник и забрать его в качестве сувенира.

17.00 - 20.30 Музей станка. Бесплатные экскурсии по первому в России мультимедийному Музею станка проведет куратор музея Алиса Прудникова - комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства, член Всемирной биенальной ассоциации, директор по региональному развитию ГМВЦ РОСИЗО.

17.00 - 20.30 Малый зал. Экскурсия по выставке «Руины: опыт воссоздания», посвященной восстановлению завода и созданию в его пространстве новых форм культурной жизни проведет куратор проекта - Светлана Тейлор, один из основателей программы «Фотография. Базовый курс» Британской высшей школы дизайна.

17.00 - 20.30 Редакция. Мастер-класс, организованный редакцией кластера, познакомит гостей открытия с популярным направлением самиздат. Практическое занятие «Все, что я тебе скажу, все будет из бумаги» проведет журналист и писатель Денис Крюков, создатель проекта книжный угол «Живет и работает», включающего в себя зин-издательство и книжный магазин. «Живет и работает» интересуется всем, что находится на стыке текста и рисунков и лежит в зоне независимого книгоиздания и DIY.

18.00 - 19.00 Библиотека. Современное звуковое искусство. Музыка через технологии. Лекцию, посвященную становлению современных звуковых практик и эволюции экспериментального звука проведет Олег Макаров - композитор, музыкант, участник Московского оркестра лэптопов, главный редактор журнала «Электронная музыка», преподаватель Школы Родченко, саунд-художник Музея станка. На лекции будут продемонстрированы оригинальные приемы звукоизвлечения, распространенные в среде экспериментальных музыкантов.

18.00 - 19.00 Большой зал. Открытые интервью кураторов, сооснователей и членов команды творческого индустриального кластера «Октава», в котором будут представлены стратегия и ключевые направления развития проекта:

Василий Боровко, сооснователь кластера.

Ольга Пивень, член Совета директоров ПАО «Октава».

Дария Женихова, продюсер кластера.

Алиса Прудникова, куратор Музея станка.

Евгения Бабакаева, директор Музея станка.

Глеб Лисичкин, куратор студии звукозаписи.

Ирина Рочева, куратор научно-технической библиотеки.

Алексей Давлетшин, куратор Фаблаб.

Владимир Апенов, главный редактор газеты кластера.

19.00 - 20.00 Большой зал. Один из создателей архитектурной концепции кластера «Октава» французский архитектор и урбанист, эксперт по городскому программированию, тьютор института «Стрелка», основатель архитектурного бюро Orchestra - Эдуард Моро расскажет о том, как тренд на новую производительность в городах влияет на общественные пространства.

20.00 - 21.00 Большой зал.

Промышленная архитектура: взгляд из 21 века. Павел Гнилорыбов - историк, заместитель директора Центра Гиляровского при Музее Москвы, член Совета Вольного исторического общества, основатель проекта «Архитектурные излишества» расскажет о том, как развивалась индустриальная архитектура.

Продуктивный город. Лекция. Один из создателей архитектурной концепции кластера «Октава» французский архитектор и урбанист, эксперт по городскому программированию, тьютор института «Стрелка», основатель архитектурного бюро Orchestra - Эдуард Моро расскажет о том, как тренд на новую производительность в городах влияет на общественные пространства.

21.00 - 22.00 Двор кластера. Концерт популярной группы «Моя Мишель» - одной из самых креативных и ироничных на нашей сцене. Постоянные участники крупных фестивалей дадут специальный концерт во дворе кластера «Октава».

22.00 Завершение мероприятия.

Для входа в зону кластера необходимо пройти предварительную регистрацию здесь.