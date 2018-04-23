В Туле открылась научно-техническая библиотека

Фото Алексея Пирязева.

Здесь собрано более 5 000 российских и иностранных изданий по промышленному дизайну, архитектуре, проектированию, робототехнике и нанотехнологиям.

На творческом кластере «Октава» открылась уникальная научно-техническая библиотека. Сейчас в ней собраны издания по промышленному дизайну и архитектуре. В дальнейшем линейка книг будет расширяться, а фонд пополнится редкими изданиями по урбанистике и различным техническим аспектам.

В основном зале библиотеки в ближайшее время появятся компьютеры, на которых посетители смогут работать с оцифрованными редкими изданиями, а также создавать собственные проекты. В соседней комнате расположится лекторий, где будут проходить лекции, встречи и мастер-классы.

Отдельная часть библиотеки оборудована специально для маленьких посетителей, там они смогут не только почитать любимые книги, но и устроить соревнования в развивающих играх.

В этом году создатели новой библиотеки планируют провести в ее стенах литературный баттл.

Этот проект проходит в России третий год подряд и ориентирован в основном на молодежь. Сотрудники библиотеки подготовили к этому событию литературную карту. Она будет содержать маршрут из Москвы в Тулу, включая все книжно-литературные места обеих областей. Финишируют участники в творческом кластере «Октава», где и пройдет сама конкурсная программа.