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В тульском ТЦ «Ленинский» нашли нарушения пожарной безопасности
Фото: yandex.ru.

В тульском ТЦ «Ленинский» нашли нарушения пожарной безопасности

В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокуратура проверила соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности в торговом центре, расположенном в пос. Ленинский на ул. Мичурина, 1.

В ходе проверки в ТЦ «Ленинский» установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, а именно:

  • план эвакуации людей при пожаре не в полном объеме соответствует реальной планировке здания;
  • не обеспечено соблюдение проектных объемно-планировочных решений на эвакуационных путях (нарушена целостность ограждения эвакуационной лестницы 3-го типа);
  • допущено размещение мебели (шкафа) на путях эвакуации лестничной клетки цокольного этажа;
  • неисправны устройства для самозакрывания на двери лестничной клетки 1-го и 2-го этажей;
  • не обеспечена исправность системы автоматической пожарной сигнализации в помещении парикмахерской на 2-ом этаже (демонтированы два пожарных извещателя);

По результатам выявленных нарушений прокуратурой района в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, административные материалы и постановление о возбуждении дела направлены для рассмотрения в ОНД и ПР г. Тулы (по Зареченскому округу).

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:14 0
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