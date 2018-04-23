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В тульском ТЦ «Ленинский» нашли нарушения пожарной безопасности
В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.
Прокуратура проверила соблюдения требований законодательства в области пожарной безопасности в торговом центре, расположенном в пос. Ленинский на ул. Мичурина, 1.
В ходе проверки в ТЦ «Ленинский» установлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, а именно:
- план эвакуации людей при пожаре не в полном объеме соответствует реальной планировке здания;
- не обеспечено соблюдение проектных объемно-планировочных решений на эвакуационных путях (нарушена целостность ограждения эвакуационной лестницы 3-го типа);
- допущено размещение мебели (шкафа) на путях эвакуации лестничной клетки цокольного этажа;
- неисправны устройства для самозакрывания на двери лестничной клетки 1-го и 2-го этажей;
- не обеспечена исправность системы автоматической пожарной сигнализации в помещении парикмахерской на 2-ом этаже (демонтированы два пожарных извещателя);
По результатам выявленных нарушений прокуратурой района в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, административные материалы и постановление о возбуждении дела направлены для рассмотрения в ОНД и ПР г. Тулы (по Зареченскому округу).
20 апреля, в 18:01, 35 8010 5
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