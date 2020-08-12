Тульская команда творческого кластера «Октава» покидает проект

Туляки, которые два с половиной года занимались развитием творческого кластера «Октава», уходят.

«За время работы кластер выполнил все поставленные перед ним задачи. Команда, хорошо знакомая многим из вас, прощается с „Октавой“, — говорят ребята. — Мы старались делать все, чтобы этот проект жил и развивался, чтобы это место стало близким и комфортным для каждого, чтобы каждая лекция, концерт или спектакль были не просто мероприятием, а настоящим событием, которое делает нас чуть лучше, и чтобы каждый мог найти здесь что-то интересное для себя.



Мы говорим большое спасибо нашим друзьям и коллегам, которые создавали и вместе с нами развивали этот проект: архитектурному бюро „Orchestra“, компании „Культура потребления“, коммуникационному агентству „MONSTARS“, независимой театральной компании „Барабан“, всем резидентам и партнерам кластера.



Отдельно мы благодарим коллег из правительства Тульской области и Госкорпорации Ростех. Уже с момента создания концепции „Октавы“ — проект навсегда вписана на карту самых главных креативных площадок России. Здесь гремели потрясающие фестивали, проводились громкие деловые мероприятия, а сам кластер объединил креативных лидеров и активную молодежь, создав вокруг себя мощную экосистему, аналогов которой в регионах нет».



Проект покинули: