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Тульская команда творческого кластера «Октава» покидает проект

Тульская команда творческого кластера «Октава» покидает проект

Развитием проекта займутся новые люди.

Туляки, которые два с половиной года занимались развитием творческого кластера «Октава», уходят.

«За время работы кластер выполнил все поставленные перед ним задачи. Команда, хорошо знакомая многим из вас, прощается с „Октавой“, — говорят ребята. — Мы старались делать все, чтобы этот проект жил и развивался, чтобы это место стало близким и комфортным для каждого, чтобы каждая лекция, концерт или спектакль были не просто мероприятием, а настоящим событием, которое делает нас чуть лучше, и чтобы каждый мог найти здесь что-то интересное для себя.

Мы говорим большое спасибо нашим друзьям и коллегам, которые создавали и вместе с нами развивали этот проект: архитектурному бюро „Orchestra“, компании „Культура потребления“, коммуникационному агентству „MONSTARS“, независимой театральной компании „Барабан“, всем резидентам и партнерам кластера.

Отдельно мы благодарим коллег из правительства Тульской области и Госкорпорации Ростех. Уже с момента создания концепции „Октавы“ — проект навсегда вписана на карту самых главных креативных площадок России. Здесь гремели потрясающие фестивали, проводились громкие деловые мероприятия, а сам кластер объединил креативных лидеров и активную молодежь, создав вокруг себя мощную экосистему, аналогов которой в регионах нет».

Проект покинули:

  • директор кластера Анна Осипова,
  • ректор ВТШ Татьяна Федорова,
  • менеджер событийной программы Любовь Архипова,
  • менеджер общественных и коммерческих площадей Екатерина Сударикова,
  • PR-менеджер Алексей Соколов,
  • младший PR-менеджер Евгений Асессеров.
Сюжет: Октава
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