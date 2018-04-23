В Туле открылся уникальный Музей станка

Фото Алексея Пирязева.

Все экскурсии будут проходить в форме мультимедийных спектаклей, знакомящих посетителей с историей России через развитие промышленности.

В творческом кластере «Октава» 23 апреля открылся уникальный Музей станка, аналогов которому в России нет. Это якорный проект, цель которого рассказать, что станок — это часть истории Российского государства.

Экспозицию составляют сами станки и мультимедийные технологии, которые расскажут об истории страны через промышленные достижения.

Экскурсии будут проходить в форме спектакля. Вместо экскурсовода посетителей будет сопровождать медиатор, помогающий сориентироваться в мультимедийном пространстве музея.

Зрители также будут получать подсказки от официальных голосов уникального музея — Вениамина Смехова и Сергея Чонишвили.

Они проводят посетителей через историю России и промышленности, останавливая в важных точках развития индустриальных этапов и революций. Каждый такой сеанс длится 50 минут. После основной части необычной экскурсии у посетителей будет 20 минут для свободного осмотра экспозиции. В этот момент начинают работать другие объекты: звуковая инсталляция, линия времени, карта российской промышленности, макеты заводов и т. д.

Сейчас экскурсии строятся на истории промышленности, изобретательства и станкостроения. Со временем в музее будут появляться дополнительные сценарии — литература, кино, индустриальный дизайн и т. д.

Генеральный директор компании «Культура потребления», режиссер, эксперт по социокультурному программированию, продюсер Музея станка Дария Женихова:

Дария Женихова – В Туле очень сильное музейное дело: есть мультимедийные экспозиции в Музее оружия, Музее пряника, появляется много локальных музеев. Музей станка не региональный и не локальный. Это большой общероссийский проект, уникальный технологически. Он идет на стыке музейной и инновационной технологий. Такого сочетания еще ни в одном музее не было. Также в Туле очень сильна сила изобретательства, мейкерства, выносливости и инженерной мыли. Он логичное продолжение истории города. В этот музей будут приезжать со всей России. Это музей многогранный: каждый раз вы приходите в новое пространство, узнать совершенно новое содержание, притом что основа экспозиции — станки — всегда остается на месте.

Музей начнет принимать посетителей уже 24 апреля с 10.00 до 22.00.