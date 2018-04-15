Туляки выступили в защиту бездомных животных

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14 апреля туляки приняли участие во Всероссийской акции за принятие федерального закона об ответственном обращении с животными «Закон нужен сейчас».

Неравнодушные к судьбам животных горожане предлагали способы решения этой проблемы. Главным методом участники считают стерилизацию и отправку животных в приюты.

Яна Зверева:

Яна Зверева - Травля и отстрел никак не решат этих проблем. На место умерших животных придут новые, более дикие и агрессивные, так как опять же есть кормовая база в виде многочисленных помоек. Мы очень надеемся, что нас услышат и нам помогут.

Участники хотели добиться и регистрации владельческих животных, и введения налога на породистых собак и кошек. Принятие закона об ответственном обращении с животными тормозится с июля 2017 года, и неравнодушные люди были возмущены этим.

Екатерина Олейник, участница зеленого движения «ЭКА»:

Екатерина Олейник - Пытаемся как-то своими действиями повлиять на политику, на правительство. Показать, что нам не все равно, что мы руки не опустили и не опустим, пока этот закон не будет принят!

Среди активистов были и те, кто сам брал и выхаживал бездомных животных, например, Надежда Волкова:

- Я у бабушек беру их кошек и стерилизую, так как понимаю, что эту процедуру невозможно сделать на пенсию. Раньше бабушки этих котят выставляли в коробках на улицу.

Я пристраивала и диких собак, они людей боятся, а кусаются брошенные, преданные людьми. Без власти одни зоозащитники с этой проблемой не справятся.

Активисты выступали и за контроль в питомниках, осуществлять который сможет каждый гражданин РФ.

Также участники акции выступают против контактных зоопарков и переездных дельфинариев.

«Животные должны восприниматься, как существа, способные испытывать человеческие эмоции и физические страдания. Многие из них быстро погибают из-за частых контактов с людьми», — считают зоозащитники.

Текст Наталии Комаровой.

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