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Юношеская сборная Тульской области по ММА заняла третье место на первенстве ЦФО

Юношеская сборная Тульской области по ММА заняла третье место на первенстве ЦФО

Поздравляем ребят!

В Туле прошло первенство ЦФО России по СБЕ ММА. Соревнования являлись отборочными на первенство России, которое пройдет в сентябре в городе Великие Луки.

Юношескую команду Тульской области представляли спортсмены из Узловой, Киреевска и Советска.

По итогу соревнований в личном зачете первое место у Никиты Овсянникова и Михаила Юркова (тренер Андрей Рюмшин, Узловая), второе место у Константина Капкова (тренер Илья Герасименко, Советск), третье место заняли Самуил Мктрчан (тренер Юрий Ефремов, Киреевск) и Константин Аносов (тренер Илья Герасименко, Советск).

В командном зачете юношеская сборная заняла третье командное место.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:58 +2
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