Миодраг Божович: «Хорошо, что «Арсенал» не пропустил больше голов»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович в интервью телеканалу «Наш Футбол» прокомментировал результат матча оружейников с «Краснодаром» (3:0).

- Пропустили быстрый гол, после которого было трудно отыграться. Попытались сравнять счет, но тем самым раскрылись. «Краснодар» хорошо использовал зоны, они могли нам забить еще больше. Хорошо, что мы еще больше не пропустили.

На послематчевой пресс-конференции Миодраг Божович отметил, что «Краснодар» выиграл заслуженно.

- Мы вышли на эту игру очень расслабленно и быстро пропустили. После этого мы должны были раскрываться, что очень хорошо для «Краснодара». Левашов нас дважды выручил, у них были хорошие моменты. Счет мог быть разгромным уже в первом тайме. У нас был только оди момент, когда Кангва после подачи Ткачева головой не забил, — приводит слова Божовича портал Rusfootball.

- Второй тайм мы играли лучше первого, хуже не могло быть. Старались контролировать мяч. Не могу сказать, что мы создали очень хороший момент, а у «Краснодара» было несколько опасных контратак. Думаю, «Краснодар» заслуженно выиграл. Бывают такие поражения, их нужно быстро забыть и готовиться к следующей игре.

— В первого тайме ваши защитники много пускали соперников себе за спину, в чём были ошибки?

- Ошибки были в том, что команда очень плохо и медленно двигалась. Полузащитники бросали своё место и позволяли крайним защитникам «Краснодара» подключаться в атаку. Так нам забили два гола.

— Когда Дзюба играл в «Зените», Анзор Кавазашвили сказал, что Артем играет как дохлая курица. Вам удалось ее оживить?

- Эта история с Дзюбой уже напрягает всех, включая меня. Артем — один из лучших нападающих России. Эти сравнения — проблема тех, кто его сравнивает, не буду его фамилии называть.

Я думаю, ему завидуют, потому что он высокий, красивый, умный и у него хорошая зарплата.

— Что с Сунзу? И чья ошибка в том, что команде не удавалось переходить из обороны в атаку, Берхамова, игравшего в центре?

- По Сунзу пока неизвестно. В первом тайме команда вообще не двигалась хорошо. Не только Берхамов, все. Во втором тайме чуть прибавили, но было поздно.

— Возможно, летняя краснодарская погода и отличное поле вывели команду из рабочего состояния?

- Мы не первый раз на этом стадионе. Поле как поле, трава хорошая, зеленая, никого она не удивила. Просто «Краснодар» был лучше, быстрее. Я сейчас могу отмазываться, что мы смотрели на стадион. Но просто мы не подготовились к игре как нужно, я не знаю, что еще могу сказать. Поздравляю «Краснодар» с победой.

— Артем Дзюба примет участие в матче с «Зенитом»?

- Пока не знаю.