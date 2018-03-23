В Туле обсудили вопросы обращения с безнадзорными животными

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В мероприятии приняли участие представители областной думы, муниципальных властей, прокуратуры, общественных и коммерческих организаций, зоозащитники. Главный вопрос дня новизной не отличался: что делать с безнадзорными животными?

Как указал в своём отчёте Председатель Комитета ветеринарии и главный ветинстпектор области Сергей Александрович Кожевников, в минувшем 2017 году, муниципальным образованиям региона были выделены субвенции в размере 27,7 миллионов рублей. На 26,6 миллионов службы, выигравшие тендер, провели мероприятия по регулированию численности бездомных животных, отловив и разместив в приютах (?) 8093 «особи». «Лишний» 1 миллион 100 тысяч был возвращён в казну.

Проверки, проведённые в отношении служб отлова, показали, что условия контрактов не все выполняли добросовестно: фирмы «Континент +» и «Оскар» получили соответствующие предписания.

В настоящее время комитет по ветеринарии разработал новую аукционную документацию для заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по предупреждению и лечению болезней безнадзорных животных, их отлову и содержанию. После её утверждения будет объявлен тендер среди потенциальных подрядчиков, пока же бездомные собаки и кошки наслаждаются жизнью и свободой.

На приюты денег пока нет

Представители зоозащитных и волонтёрских организаций (благотворительные фонды «Помощь бездомным животным «Доброе сердце», «Право на жизнь» и др.) озвучили своё видение решения проблемы. Они, в частности, предложили организовать масштабную информационную кампанию в сфере бережного отношения к животным среди детей и подростков, существенно расширить объём социальной рекламы, размещая её в СМИ, в образовательных учреждениях, популярных кинотеатрах, клубах и прочих общественных местах.

В числе первостепенных задач – совместный с общественностью контроль за исполнением контрактных обязательств подрядными организациями, а также повышение ответственности владельцев домашних животных. Предложение об организации приютов во всех муниципальных образованиях области показало, что зоозащитники слабо ориентируются в реальной финансовой ситуации.

Дело в том, что бюджет области на текущий год, по словам присутствовавшего на мероприятии зам. председателя Тульской областной Думы Александра Балберова, практически равен бюджету двухгодичной давности. То есть, строить никто ничего не может в силу объективных обстоятельств. А те коммерческие приюты, что существуют в регионе, содержать отловленных животных в течение 180 дней (в соответствии с нормами действующего областного законодательства) смогут только при достаточном финансировании. Как быть?

Ответ на этот и множество других вопросов надо искать не в регионах, а на более высоком уровне! Областные депутаты планируют направить обращение в Государственную Думу о необходимости ускорения принятия закона «Об ответственном отношении к животным», который до сих пор находится «на доработке».

С инициативой дальнейшего обсуждения вопроса на своих площадках выступили представители Общественной палаты Тульской области и регионального отделения ОНФ.

«С учетом всех мнений мы приходим к единой позиции по данному вопросу. Но впереди нам предстоит большая работа, к которой необходимо приступить незамедлительно», – сказал, завершая мероприятие, Дмитрий Миляев.

Министр пообещал через пару недель собрать ещё одно, не менее представительное совещание, где уже будут озвучены конкретные шаги по решению вопроса: что делать с безнадзорными животными?