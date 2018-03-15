Что будет с тульскими приютами для животных? Предложения активистов

Новый закон был принят еще осенью, однако до сих пор много вопросов осталось по его применению на практике.

На данный момент отлов в целях регулирования численности безнадзорных животных в Тульской области не ведется – после принятия на федеральном уровне поправок в законодательство в нашем регионе нет нового регламента работы организаций, занимающихся отловом безнадзорных животных.

Новый закон был принят еще осенью, однако до сих пор много вопросов по его применению осталось нерешенными.

Ранее на портале Myslo подробно разъяснялось о нововведениях, связанных с принятием поправок в правила отлова. Какие поправки внесены в закон? Подробнее читайте здесь

Особенно обеспокоены нововведениями активисты-зоозащитники. Они опасаются, что изменения приведут к полному истреблению бездомных собак и кошек, активисты же хотят решить эту проблему гуманным путем. В связи с этим 3 декабря в Туле состоялся пикет в защиту животных

Вопрос регулирования численности безнадзорных животных в регионе стал основной темой на рабочем совещании с волонтерами и представителями регионального благотворительного фонда «Помощь бездомным животным «Доброе сердце», которое провел министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

Поводом для встречи стало поступившее в феврале в адрес губернатора Алексея Дюмина коллективное обращение туляков с просьбой приостановить действие постановления регионального правительства, которое запрещает возврат бездомных животных в среду обитания после вакцинации и стерилизации.

Глава региона поручил Дмитрию Миляеву найти решение проблемы.

Таким образом, встреча предваряла заседание совета комитета по ветеринарии, которое запланировано на 23 марта.

Основной задачей было собрать предложения зоозащитников о том, как должна осуществляться работа подрядчика, занимающегося отловом и передержкой бездомных животных. Именно эти предложения и должны лечь в основу аукционной документации для заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по предупреждению и лечению болезней безнадзорных животных, их отлову и содержанию, защите граждан от болезней, общих для человека и животных, и обеспечить проведение аукционов до конца текущего месяца. Опираясь на нормативно-правовую базу и предложения зоозащитников, регламент работы разработает комитет ветеринарии Тульской области.

Дмитрий Миляев – У жителей региона есть полярные точки зрения по регулированию численности безнадзорных животных, поэтому здесь важно учесть мнение зоозащитников, общественников, волонтеров, представителей приютов для животных и других заинтересованных лиц, – сказал Дмитрий Миляев.

Активисты хотят не только понятного и гуманного механизма работы приютов и подрядчиков, но и возможность их контролировать. В числе предложений:

включить в муниципальный контракт обязанность оборудовать приюты веб-камерами и вывести в интернет трансляцию из клеток, где содержатся животные.

Процедура это не настолько затратная, а при этом снимает массу вопросов по поводу работы приюта и гуманности содержания животных.

Выделить в социальной рекламе, которая оплачивается из бюджета, место для информации о бездомных животных.

По словам активистов, публикации и социальные ролики стали бы хорошим подспорьем при поиске для животных любящего хозяина.

Создать в каждом муниципалитете приюты для животных.

На данный момент в Тульской области есть четыре частных приюта, которые просто не способны принять всех бездомных животных. К тому же активисты уверены, что муниципальные приюты не будут нацелены на получение максимальной выгоды от исполнения контракта так, как коммерческие организации, и поэтому будут лучше выполнять возложенные на них функции.

Обязать приюты иметь в штате сотрудников ветеринарных врачей.

Принять на региональном уровне закон, позволяющий содержать в тульских приютах животных без конкретного ограничения по времени.

Такая мера позволит решить проблему – что делать с животными после минимальных 180 дней содержания в приюте (как требует того федеральный закон).

– Что должно произойти с животными по истечении 180 дней? Они, наверное, должны раствориться? Мы не идем вразрез с решениями властей. Мы тоже не хотим, чтобы безнадзорные животные жили на улице. Но считаем, что этот вопрос должен разрешиться гуманным путем, – сказала зоозащитница Ксения Солтер.

Эти и другие предложения будут детально обсуждаться на заседании общественного совета 23 марта.