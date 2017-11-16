Будут ли в Туле убивать бездомных собак?
Myslo покопался в законодательстве и задал экспертам вопросы с пристрастием.
Лицензия на убийство?
«Согласно этим изменениям программа ОСВ (Отлов-Стерилизация-Возврат) будет ПРЕКРАЩЕНА! Это значит, все безнадзорные животные (кошки и собаки) будут отловлены и умерщвлены! Можно назвать это красивым словом «эвтаназия», но сути это не меняет. Отлавливаться будут все без исключения – стерилизованные с бирками, потерявшиеся, маленькие, большие. ВСЕ!»
Что говорит ветнадзор?
Напомним, 7 марта 2017 г. Верховный суд России отменил решение Ростовского областного суда, разрешив не возвращать бездомных кошек и собак в места их отлова.
В оспоренном решении Ростовского суда говорилось, что ни один закон не запрещает возврат ранее отловленных здоровых безнадзорных животных в места отлова. Напротив, данный метод рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Но Верховный суд это отменил.
Однако в решении Верховного суда не содержится слов о тотальном усыплении собак. Пункты, которые ранее предписывали возвращать здоровых и стерилизованных животных в привычную среду обитания, исключены.
Так какие поправки внесены в закон?
В связи с этим правительство Тульской области внесло поправки в региональный документ, регламентирующий отлов и контроль за численностью безнадзорных животных:
- по всему тексту слово «передержка» заменяется на «содержание»;
- поступившие животные находятся на карантине в течение 10 календарных дней до выяснения состояния здоровья (п. 4.5);
- после истечения срока пребывания безнадзорного животного в карантинном помещении оно посещается в пункт временного содержания (п. 4.11). При этом срок нахождения животного в пункте временного содержания исключен (ранее же он составлял 15 дней);
- из пункта 5.1 «Регулирование численности безнадзорных животных» ликвидирован подпункт «д», в котором говорилось о выпуске безнадзорных животных в среду обитания. Но все остальные варианты судьбы животного остались прежними: возврат их владельцам, стерилизация, передача животных желающим завести животное гражданам и организациям, передача в муниципальную собственность, и эвтаназия (при наличии на то причин).
Какие животные подлежат эвтаназии?
- животные в тяжелом состоянии, при котором оказание эффективной помощи в условиях приюта не предоставляется возможным;
- животные, у которых обнаружены заболевания, общие для человека и животных, или неизлечимой болезни, вызывающие чрезмерные страдания;
- животные, у которых обнаружены заболевания, не причиняющие страдания, но делающие их нежизнеспособными в среде обитания, при которых оказание эффективной помощи в условиях приюта не предоставляется возможным (за исключением случаев, когда у животного находится хозяин настоящий или новый (пп. «а» и «г» п. 5.1);
- повышенно агрессивные животные;
- в случае выявления бешенства на территории, где было отловлено животное, специалисты ветеринарной и санитарно-эпидемиологической служб организуют мероприятия, в том числе умерщвляют всех выявленных больных бешенством животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболеванию, кроме покусавших людей и животных, которых изолируют и оставляют под наблюдением.
Подтвердить необходимость усыпления должен ветеринар
Всё это должно быть официально подтверждено специалистом в области ветеринарии.
А что с приютом-то?
Приюта, который бы мог длительное время содержать животных, как того требует закон, в Туле нет.
Таким образом, теперь все отловленные и здоровые животные будут содержаться в приютах, где о них должны заботиться, кормить, поить, убирать за ними и следить за здоровьем.