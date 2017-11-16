Будут ли в Туле убивать бездомных собак?

Лицензия на убийство?

В последние несколько дней тульские соцсети будоражат сообщения о том, что 19 сентября 2017 года региональные власти подписали смертный приговор бездомным животным. На портале change.org даже появилась петиция с требованием отменить принятые поправки:



«Согласно этим изменениям программа ОСВ (Отлов-Стерилизация-Возврат) будет ПРЕКРАЩЕНА! Это значит, все безнадзорные животные (кошки и собаки) будут отловлены и умерщвлены! Можно назвать это красивым словом «эвтаназия», но сути это не меняет. Отлавливаться будут все без исключения – стерилизованные с бирками, потерявшиеся, маленькие, большие. ВСЕ!»

Что говорит ветнадзор?

Зампред комитета по ветеринарии – начальник отдела госветнадзора Тульской области Оксана Устинова прояснила ситуацию. По ее словам, на данный момент регионы действительно имеют право самостоятельно решать, как справляться с безнадзорными собаками и кошками. Но с учетом поправки в связи с принятым в марте 2017 года решением Верховного суда РФ.

Напомним, 7 марта 2017 г. Верховный суд России отменил решение Ростовского областного суда, разрешив не возвращать бездомных кошек и собак в места их отлова. В оспоренном решении Ростовского суда говорилось, что ни один закон не запрещает возврат ранее отловленных здоровых безнадзорных животных в места отлова. Напротив, данный метод рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Но Верховный суд это отменил. Однако в решении Верховного суда не содержится слов о тотальном усыплении собак. Пункты, которые ранее предписывали возвращать здоровых и стерилизованных животных в привычную среду обитания, исключены. Так какие поправки внесены в закон? В связи с этим правительство Тульской области внесло поправки в региональный документ, регламентирующий отлов и контроль за численностью безнадзорных животных:

по всему тексту слово «передержка» заменяется на «содержание»;

поступившие животные находятся на карантине в течение 10 календарных дней до выяснения состояния здоровья (п. 4.5);

после истечения срока пребывания безнадзорного животного в карантинном помещении оно посещается в пункт временного содержания (п. 4.11). При этом срок нахождения животного в пункте временного содержания исключен (ранее же он составлял 15 дней);

из пункта 5.1 «Регулирование численности безнадзорных животных» ликвидирован подпункт «д», в котором говорилось о выпуске безнадзорных животных в среду обитания. Но все остальные варианты судьбы животного остались прежними: возврат их владельцам, стерилизация, передача животных желающим завести животное гражданам и организациям, передача в муниципальную собственность, и эвтаназия (при наличии на то причин).

Какие животные подлежат эвтаназии?

Причины для усыпления животных содержатся в п. 5.9. Вот они:

животные в тяжелом состоянии, при котором оказание эффективной помощи в условиях приюта не предоставляется возможным;

животные, у которых обнаружены заболевания, общие для человека и животных, или неизлечимой болезни, вызывающие чрезмерные страдания;

животные, у которых обнаружены заболевания, не причиняющие страдания, но делающие их нежизнеспособными в среде обитания, при которых оказание эффективной помощи в условиях приюта не предоставляется возможным (за исключением случаев, когда у животного находится хозяин настоящий или новый (пп. «а» и «г» п. 5.1);

повышенно агрессивные животные;

в случае выявления бешенства на территории, где было отловлено животное, специалисты ветеринарной и санитарно-эпидемиологической служб организуют мероприятия, в том числе умерщвляют всех выявленных больных бешенством животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболеванию, кроме покусавших людей и животных, которых изолируют и оставляют под наблюдением.

Подтвердить необходимость усыпления должен ветеринар

Напомним, Президент России инициировал разработку нового федерального закона о гуманном отношении к животным. В документе подчеркивается, что животные являются частью экосистемы городов.

Законопроект вводит новые правила обращения с бездомными животными. Предлагается применение протокола «ОСВВ» (Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат). Безнадзорных собак и кошек будут отлавливать, подвергать вакцинации и стерилизации, а затем отправлять в приют либо возвращать на прежнее место обитания, но уже в индивидуальных ошейниках или со специальными бирками.

Умерщвлять животное можно будет только в случае, если его страдания невозможно прекратить иным способом, при наличии неизлечимого заболевания или несовместимой с жизнью травмы.

Всё это должно быть официально подтверждено специалистом в области ветеринарии.

Кроме того, приюты будут обязаны размещать в интернете фотографии животных, краткое описание, дату и место обнаружения, а также иные сведения о поступивших безнадзорных животных. Это поможет хозяевам найти потерявшихся кошек и собак.

Параллельно с законопроектом прорабатываются новые статьи в КоАП, предусматривающие крупные штрафы не только за проявление жестокости к братьям нашим меньшим, но и за пропаганду негуманного отношения к ним.

А что с приютом-то?

В Туле контролем за бездомными собаками занимается ООО «Континет+» – именно его работники приезжают, отлавливают и забирают животных в пункт временного содержания.

Приюта, который бы мог длительное время содержать животных, как того требует закон, в Туле нет.

Есть благотворительный приют «Любимец», но большое количество животных он не в состоянии прокормить, так как не получает никаких дотаций из бюджета.

Таким образом, теперь все отловленные и здоровые животные будут содержаться в приютах, где о них должны заботиться, кормить, поить, убирать за ними и следить за здоровьем.

Будут ли строиться новые приюты за счет бюджета или меняться условия контракта с подрядчиками, которые теперь сами должны обустраивать приюты и только при таком раскладе работать, на данный момент неизвестно. Как и неизвестно, будет ли увеличено финансирование профильных программ в 2018 году.

Myslo отправил запросы в профильные ведомства и надеется в ближайшее время получить ответы на все эти вопросы.