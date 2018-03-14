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Судьбу тульских бездомных животных обсудят на заседании общественного совета
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Судьбу тульских бездомных животных обсудят на заседании общественного совета

Министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев провёл встречу с зоозащитниками.

Зампред регионального правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочее совещание с волонтерами по вопросу регулирования численности безнадзорных животных в регионе.

После того, как под соответствующим обращением к Алексею Дюмину подписались семь тысяч человек, глава региона поручил провести заседание общественного совета при комитете ветеринарии Тульской области для выработки решения проблемы.

Дмитрий Миляев поручил комитету ветеринарии разработать аукционную документацию для заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по предупреждению и лечению болезней безнадзорных животных, их отлову и содержанию:

У жителей есть полярные точки зрения на эту проблему. Важно учесть мнение зоозащитников, общественников, волонтеров, представителей приютов и других заинтересованных лиц.

Заседание запланировано на 23 марта. На нем будет рассмотрен отчет регионального комитета ветеринарии о проделанной работе и обсуждены вопросы общественного контроля работы специализированных организаций по регулированию численности безнадзорных животных, предложения проектам и нормативно-правовым актам в этой сфере.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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