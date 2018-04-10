10 апреля в Советском суде Тулы прошло слушание дела о приостановлении деятельности кинотеатра «Октябрь» из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности. В качестве ответчиков выступили директор кинотеатра и совладелец комплекса Сергей Конов. Во время судебного заседания прокурор подал ходатайство о привлечении к делу еще одного соответчика — АО «Тульский культурно-досуговый комплекс».
Суд ходатайство удовлетворил и отложил рассмотрение дела на завтра, 11 апреля.
По словам директора кинотеатра Ольги Разуваевой, все выявленные нарушения в данный момент устранены, и сейчас дирекция «Октября» ждет комиссию для проведения повторной проверки.Напомним, комплекс «Октябрь» на Красноармейском проспекте был одним из первых проверенных лично прокурором Тульской области Александром Козловым и начальником регионального МЧС Владимиром Кием. Здесь находится кинотеатр «Октябрь», ресторан «Башня» и детский батутный парк «Небо». По результатам проверки были выявлены грубые нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности.