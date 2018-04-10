Роспотребнадзор накажет «Тулагорводоканал» за ржавую воду в тульских домах

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело расследование по информации, размещенной на Myslo, об ухудшении качества питьевой воды в пос. Косая Гора, на Калужском шоссе, улицах Рязанской и Маргелова.

Напомним, жители жаловались на ржавую воду, которая течет из кранов.

1 апреля:

9 апреля:

- За выявленные нарушения санитарного законодательства в части несвоевременного информирования Управления о возникновении аварийной ситуации на системе водоснабжения и временном ухудшении качества подаваемой населению указанных улиц питьевой воды по органолептическим показателям (мутности) в отношении ресурсоснабжающей организации АО «Тулагорводоканал» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.5. КоАП РФ, — сообщили в ведомстве.

Ситуация с водоснабжением в пос. Косая Гора и южной части города находится на контроле Управления Роспотребнадзора.