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Роспотребнадзор накажет «Тулагорводоканал» за ржавую воду в тульских домах
Кадр из видео.

Роспотребнадзор накажет «Тулагорводоканал» за ржавую воду в тульских домах

После публикации на Myslo ведомство провело расследование.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело расследование по информации, размещенной на Myslo, об ухудшении качества питьевой воды в пос. Косая Гора, на Калужском шоссе, улицах Рязанской и Маргелова.

Напомним, жители жаловались на ржавую воду, которая течет из кранов.

1 апреля:

9 апреля:

- За выявленные нарушения санитарного законодательства в части несвоевременного информирования Управления о возникновении аварийной ситуации на системе водоснабжения и временном ухудшении качества подаваемой населению указанных улиц питьевой воды по органолептическим показателям (мутности) в отношении ресурсоснабжающей организации АО «Тулагорводоканал» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.5. КоАП РФ, — сообщили в ведомстве.

Ситуация с водоснабжением в пос. Косая Гора и южной части города находится на контроле Управления Роспотребнадзора.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:23 +2
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