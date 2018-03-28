Проверка развлекательных центров в Туле: первые результаты

Фото Дмитрия Дзюбина.

С 28 марта в Тульской области прокуратура совместно с МЧС начали проверку торгово-развлекательных центров на соблюдение правил противопожарной безопасности. В список объектов вошли 170 различных региональных ТЦ и места массового пребывания людей, в том числе бассейны, катки и музеи.

Все они будут проверены в течение 10 суток.

Первым объектом, проинспектированном лично прокурором Тульской области Александром Козловым и начальником регионального МЧС Владимиром Кием, стал развлекательный центр на Красноармейском проспекте. Здесь находится кинотеатр «Октябрь», ресторан «Башня» и детский батутный парк «Небо».

В залах развлекательного комплекса проверяющие нарушений не обнаружили, а вот хозяйственные помещения и пути к эвакуационным выходам вызвали массу нареканий. Основная — плохая изоляция электропроводки.

А путь к запасным выходам преграждают коробки и стеллажи с горючими материалами.

Дверь, ведущая к спасению при ЧС из кинорубки, из-за снега и наледи и вовсе открыть не удалось.

По словам ответственного за обеспечение безопасности в здании Олега Мазурина, в помещении постоянно находятся всего двое сотрудников, и они знают, как найти другой выход.

Директор кинотеатра «Октябрь» Ольга Разуваева уверяет, что в кинозалах все правила противопожарной безопасности соблюдаются неукоснительно:

Ольга Разуваева - Оба зала кинотеатра расположены на первом этаже. Большой кинозал вмещает 247 человек, малый — 139. В каждом зале 2 эвакуационных выхода. Эти двери не закрываются никогда. В начале сеанса все они стоят на специальных упорах, которые можно открыть только изнутри. Эвакуационные выходы, которые расположены в залах, открываются вручную изнутри, снаружи их открыть нельзя. Плюс еще один запасной выход находится со стороны входа. Это дает гарантию того, что в случае ЧС люди смогут выйти из зала. Система оповещения и дымоудаления работает исправно. Эти системы включаются автоматически. Ковролин и кресла в кинозалах пропитаны сертифицированными огнезащитными материалами.

Ресторан-пивоварня «Башня» оказалась недостаточно освещена, а система дымоудаления попросту отсутствует. К тому же коридор не соответствует принятым стандартам — сам проход и дверь, ведущая на улицу, слишком узкие.

Меньше всего нареканий получил батутный парк. Здесь были лишь обнаружены горючие материалы в бытовых помещениях.

Светлана Карымова, управляющая батутного парка «Небо»:

Светлана Карымова - Мы представители федеральной сети. Еще в прошлом году руководство озаботилось проблемой «поролоновых ям». Это очень серьезная проблема. Во-первых, поролон — пожароопасный материал. Во-вторых, его использование в батутных системах может обернуться серьезными травмами. К тому же промыть поролон практически невозможно, в нем скапливается пыль и при длительном использовании этот материал становится еще и серьезным аллергеном. Поэтому с 2017 года все батутные парки нашей сети оснащены пневмоподушками. Это негорючий материал со всеми соответствующими сертификатами. По нормам, принятым в нашей сети, каждый день проводится осмотр на безопасность батутной арены. Все сотрудники проходят инструктажи. В связи с трагическими событиями в Кемерово, с персоналом проведен внеплановый инструктаж по поведению при чрезвычайных ситуациях. Мы подходим к обеспечению безопасности посетителей очень серьезно: у нас 4 эвакуационных выхода, каждый из которых соответствует всем принятым нормам и правилам: ширина проходов, все материалы имеют сертификаты, подсветка, указатели, работающие от автономных источников питания. К тому же на объекте трое сотрудников аттестованы по электро- и противопожарной безопасности.

Сергей Сантарев-Любин, инструктор батутного парка «Небо»:

Сергей Сантарев-Любин - Я состою в организации «общественные спасатели МЧС». Наша задача – не только следить за безопасностью выполнения движений детей на батутах, но и в целом за безопасностью пребывания здесь. У нас 34 батута, где максимально могут находиться около 50 детей. Раз в месяц мы проходим инструктаж по технике безопасности. Также перед каждым занятием с детьми мы проводим инструктаж по технике безопасности и правилах поведения при эвакуации.

Ответственный за безопасность в здании Олег Мазурин:

Олег Мазурин - Учения в развлекательном центре проходят раз в квартал. Работа с персоналом ведется постоянно. Раз в полгода мы приглашаем представителей МЧС. Они проводят инструктаж и практические занятия с персоналом. Дверь, ведущая из кинорубки, не используется как эвакуационный выход уже около 5 месяцев. Мой личный недосмотр, что он все еще значится на схеме эвакуации.

Итоги первой совместной проверки прокомментировали прокурор Тульской области Александр Козлов и начальник регионального МЧС Владимир Кий:

Владимир Кий - В соответствии с документацией последняя проверка в здании прошла в 2015 году. С 1 января 2016 года в России действуют «надзорные каникулы» — законодательное ограничение по проверкам объектов. То есть сотрудники МЧС могли проводить занятия по эвакуации и инструктаж по действиям сотрудников при ЧС, но официальную проверку проводить не имели права. Сегодня на объекте мы выявили ряд нарушений. Часть из них можно устранить в течение нескольких часов. На устранение других, более серьезных, потребуется время. Все выходы, указанные на схеме эвакуации, должны быть открыты. Отговорки, что здесь будут эвакуироваться два человека — недопустимы. Мы проверим все устанавливающие и разрешающие документы.

Александр Козлов - По действующему законодательству, все проверки согласовываются с прокуратурой. Плановые проверки проводятся раз в три года. Внеплановые — в зависимости от обращений граждан или расследований СМИ. За 2017 год в Тульской области было проведено около 300 внеплановых проверок. Как показывает практика, даже объявление о проведении проверки не всегда означает, что на объекте успеют навести порядок. Вчера мы всенародно объявили о том, что в течение суток придём на объекты. Как видите, за это время даже элементарные показатели безопасности не обеспечены. После проверки заявленных 170 объектов мы перейдем к проверке социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей — это школы, интернаты и дома престарелых. Наша позиция в этом вопросе принципиальная: если основания для внесения актов реагирования есть, конечно, они будут внесены. А если есть основания для более конструктивных решений (вплоть до закрытия) будем их принимать и ставить вопрос перед судом.

На устранение выявленных нарушений собственнику здания отвели 3 дня. По истечении этого срока сотрудники прокуратуры и МЧС вновь придут на объект, чтобы проверить исполнение предписаний.

В прокуратуре Тульской области открыта горячая линия для обращений жителей по вопросам пожарной безопасности в местах массового пребывания людей - 36-43-07. Также информацию о нарушениях можно направлять через интернет-приемную на сайте прокуратуры области и по электронному адресу.