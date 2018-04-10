Туляков приглашают на субботник

21 апреля в Тульской области пройдет первый в этом году общеобластной субботник.

Коллективы организаций и учреждений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальные службы приведут в порядок улицы, территории домов и учреждений, парки, скверы и другие общественные пространства. Субботник пройдет во всех муниципальных образованиях области.

В Туле по традиции запланированы работы по благоустройству в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова, Комсомольском, Пролетарском, Рогожинском парках, Кремлевском сквере, сквере у здания областного Дворца молодежи.

Все желающие могут принять участие в уборке территории своих домов и общественных пространств. Во всех тульских парках будет заготовлен необходимый инвентарь.

Второй общеобластной субботник состоится в преддверии Дня Победы – 5 мая. В числе запланированных работ – благоустройство мемориальных комплексов, братских воинских захоронений, памятников и обелисков воинской славы.

Жителей области приглашают принять участие в субботниках.