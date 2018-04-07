Из Тульского цирка эвакуировали зрителей

Фото Алексея Пирязева.

7 апреля в Тульском цирке проходят учения. Зрители и персонал учреждения отрабатывают действия на случай эвакуации при ЧС.

Сигнал тревоги раздался в 13.20. За 4,5 минуты из зала через эвакуационные выходы вышли 1500 зрителей, из них большая часть - дети.

Пожарная машина ехала 3 минуты.

Как пояснила Myslo директор Тульского цирка Тамара Бортникова, подобные учения Росгосцирк проводит по всей стране в связи с проверками мест массового прибывания людей на фоне трагических событий в Кемерово.

Тамара Бортникова - Учения с участием зрителей проходят в цирке впервые. Раньше подобные мероприятия проходили при участии солдат и кадетов. Сегодня перед началом представления каждого зрителя предупреди о том, что во время представления будут проходить учения. Чтобы избежать переохлаждения, зрителям рекомендовали не сдавать верхнюю одежду в гардероб. После проведения учений антракт был продлён. Хочется отметить, что сотрудники цирка во время каждого дежурства на представлениях одеты в светоотражающие жилеты, чтобы их было заметно, даже если при возникновении ЧС отключится электричество. Кроме того, у каждого сотрудника цирка во время каждого представления работает рация, чтобы координировать действия.

Напомним, во всех регионах прокуратура и МЧС проводят проверки торгово-развлекательных центров и мест массового прибывания людей.

29 марта вместе с тульскими коллегами соблюдение правил пожарной безопасности на тульских объектах, в том числе и в цирке, проверил замначальника отдела по ЦФО Генпрокуратуры РФ Александр Орлов.