Церкви и храмы Тулы патрулируют инспекторы комитета по охоте и рыболовству

В 2018 году у православных христиан на один день выпали сразу два важных церковных праздника — предшествующая Пасхе Великая суббота, а также Благовещение Пресвятой Богородицы.

Благовещение традиционно завершается массовой гибелью птиц из-за их незаконного отлова и продажи. Птиц содержат в тесных клетках, где они давят друг друга, не поят и не кормят. Обессилевшие и голодные птицы не могут вернуться в родную среду - они садятся на землю или ветки, где становятся легкой добычей для кошек. К тому же некоторым дорогостоящим птицам подрезают крылья, чтобы их можно было перепродать несколько раз.

В связи с этим, 7 апреля с 7.00 церкви и храмы города патрулируют машины с инспекторами комитета по охоте и рыболовству и сотрудниками полиции.

Если вы обнаружили незаконную торговлю, звоните по следующим телефонам:

Михаил Николаевич Котов - 8-960-599-62-37 (до обеда);

Андрей Анатольевич - 8-963-228-50-40 (до обеда);

Василий Борисович Холостов - 8-903-659-69-36 (весь день; отв. по Пролетарскому району);

Алексей Геннадьевич Громов - 8-919-074-74-79 (весь день, отв. по Зареченскому району);

Михаил Евгеньевич Тимощичев - 8-962-278-77-88 (весь день, отв. по Центральному району);

Или по телефону: 112 (Нужно сказать, что установлен факт незаконной торговли лесными птицами, вас переориентируют на нужную линию).