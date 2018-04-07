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Церкви и храмы Тулы патрулируют инспекторы комитета по охоте и рыболовству

Церкви и храмы Тулы патрулируют инспекторы комитета по охоте и рыболовству

Инспекторы вместе с полицией выявляют незаконную торговлю живыми птицами.

В 2018 году у православных христиан на один день выпали сразу два важных церковных праздника — предшествующая Пасхе Великая суббота, а также Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Благовещение традиционно завершается массовой гибелью птиц из-за их незаконного отлова и продажи. Птиц содержат в тесных клетках, где они давят друг друга, не поят и не кормят. Обессилевшие и голодные птицы не могут вернуться в родную среду - они садятся на землю или ветки, где становятся легкой добычей для кошек. К тому же некоторым дорогостоящим птицам подрезают крылья, чтобы их можно было перепродать несколько раз.

В связи с этим, 7 апреля с 7.00 церкви и храмы города патрулируют машины с инспекторами комитета по охоте и рыболовству и сотрудниками полиции.

Если вы обнаружили незаконную торговлю, звоните по следующим телефонам:
Михаил Николаевич Котов - 8-960-599-62-37 (до обеда);
Андрей Анатольевич - 8-963-228-50-40 (до обеда);
Василий Борисович Холостов - 8-903-659-69-36 (весь день; отв. по Пролетарскому району);
Алексей Геннадьевич Громов - 8-919-074-74-79 (весь день, отв. по Зареченскому району);
Михаил Евгеньевич Тимощичев - 8-962-278-77-88 (весь день, отв. по Центральному району);
Или по телефону: 112 (Нужно сказать, что установлен факт незаконной торговли лесными птицами, вас переориентируют на нужную линию).

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 12:54 +12
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