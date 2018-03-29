В торговых центрах Тульской области нарушены нормы противопожарной безопасности

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По поручению Генерального прокурора Российской Федерации и губернатора Тульской области Алексея Дюмина сотрудники региональной прокуратуры вместе с работниками МЧС проводят проверки соблюдения норм противопожарной безопасности в развлекательных торговых центрах, на объектах культуры и спорта.

Среди самых распространенных нарушений – несоблюдение требований к путям эвакуации, просроченные огнетушители, неисправные системы пожаротушения и сигнализации.

Например, прокуратура Донского внесла представление об устранении нарушений директору ООО «Торговый комплекс Донской», где были заблокированы входные двери, а также просрочены огнетушители, расположенные на этажах.

Основанием для внесения представления Кимовским межрайонным прокурором руководству ООО «Перспектива» послужило загромождение путей эвакуации крупногабаритными вещами и отсутствие периодических проверок работы противопожарного водопровода. Та же самая картина ждала правоохранителей и в алексинском торговом центре «Импульс-2». Руководители организации тоже получили представления.