Тульские полицейские задержали «закладчика»

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали в Туле подозреваемого в хранении и сбыте наркотических средств.

Полицейские располагали сведениями, что 26-летний местный житель получал крупные партии наркотиков, фасовал их и делал более мелкие «закладки» для розничных покупателей.

Сотрудники полиции остановили подозреваемого, когда он направлялся для размещения «закладок» на территории Тулы.

В присутствии понятых у мужчины обнаружили и изъяли свёртки с веществами, похожими на наркотики. Экспертиза подтвердила, что туляк хранил при себе амфетамин массой 47 г и 42 г каннабиса.

Кроме того, различные наркотики были обнаружены в присутствии понятых и в квартире мужчины. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 228 УК РФ.