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Тульские полицейские задержали «закладчика»
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тульские полицейские задержали «закладчика»

У мужчины обнаружили амфетамин и каннабис.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД задержали в Туле подозреваемого в хранении и сбыте наркотических средств.

Полицейские располагали сведениями, что 26-летний местный житель получал крупные партии наркотиков, фасовал их и делал более мелкие «закладки» для розничных покупателей.

Сотрудники полиции остановили подозреваемого, когда он направлялся для размещения «закладок» на территории Тулы.

В присутствии понятых у мужчины обнаружили и изъяли свёртки с веществами, похожими на наркотики. Экспертиза подтвердила, что туляк хранил при себе амфетамин массой 47 г и 42 г каннабиса.

Кроме того, различные наркотики были обнаружены в присутствии понятых и в квартире мужчины. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:14 +4
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