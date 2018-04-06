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Фоторепортаж: В Щекинском районе Упа затопила мост
Фото Дмитрия Дзюбина и ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Фоторепортаж: В Щекинском районе Упа затопила мост

Об этом сообщает ГУ МЧС по Тульской области.

6 апреля в 11.40 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о подтоплении низководного моста в населенном пункте Орлово Щекинского района.

Причиной послужил подъем уровня воды в реке Упа. Вода над уровнем моста поднялась на 10 см.

Нарушено прямое транспортное сообщение с пятью населенными пунктами: Орлово, Новое Русаново, Старое Русаново, Каменка, Каменские Выселки. Это 49 жилых домов, где проживают 97 жителей.

Угрозы подтопления жилых домов нет. Эвакуация населения из мест постоянного проживания не требуется.

Организована лодочная переправа, силами областной поисково-спасательной службы.

Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия убыла оперативная группа Щекинского гарнизона пожарной охраны МЧС России по Тульской области.

Противопожарная безопасность осуществляется временным постом ПСЧ-70.
В населенных пунктах функционируют магазины, в которых имеются необходимые продовольственные продукты.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

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В Щекинском районе затопило мост, Фото: 1
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 2
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 3
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 4
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 5
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 6
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 7
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 8
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 9
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 10
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 11
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 12
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 13
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 14
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 15
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 16
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 17
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 18
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 19
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 20
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 21
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 22
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В Щекинском районе затопило мост, Фото: 24
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 25
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 26
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В Щекинском районе затопило мост, Фото: 28
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В Щекинском районе затопило мост, Фото: 30
В Щекинском районе затопило мост, Фото: 31
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