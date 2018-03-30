В Пролетарском округе Тулы нет воды: просевший грунт продавил трубу

Туляки сообщают об экстренном отключении воды в Пролетарском районе.

В ЕДДС пояснили, что произошла коммунальная авария.

Как рассказал Myslo глава Пролетарского округа Сергей Шестаков, авария случилась на пересечении улиц Хворостухина и Кирова: просевший грунт продавил трубу, и она лопнула.

Глава округа сообщил, что в течение получаса водоснабжение должно быть налажено. Работники «Тулагорводоканала» начали аварийные работы, которые продлятся до поздней ночи.

Myslo следит за развитием событий.