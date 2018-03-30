В Туле в доме образцового содержания появится мини-библиотека

Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ: «Комфортная городская среда начинается не с территории на улице, а с дома, с того, как люди в нем живут».

29 марта в Москве состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Российским книжным союзом.

Основной целью данного Соглашения станет поддержка и создание обменного книжного фонда в домах, которым присвоено почетное звание «Дом образцового содержания». Кроме того, оно будет направлено на осуществление информационно-разъяснительной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также поддержку интереса жителей многоквартирных домов к энергоэффективным технологиям и экономному использованию ресурсов.

После подписания Соглашения председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин вручил два набора книг для создания книжного фонда в «Домах образцового содержания» представителям Тверской и Тульской областях.

– Эти книги - знак качества таких домов. Книги позволят создать качественную библиотеку в таких домах. Я бы хотел поблагодарить представителей Тульской и Тверской областей за действительно качественную работу. Сейчас готовится указ президента Владимира Путина о формировании достойной городской среды. Важно понимать, что она начинается не с территории на улице, а с самого дома, с того, как люди в нем живут, – отметил Сергей Степашин.

Первый дом в Туле, в котором появится мини-библиотека, находится по адресу: пр. Ленина, 67. Книги для библиотеки получил старший по дому Вадим Хмельников.