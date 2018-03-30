новости
новости
Регистрация
В Туле в доме образцового содержания появится мини-библиотека

В Туле в доме образцового содержания появится мини-библиотека

Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ: «Комфортная городская среда начинается не с территории на улице, а с дома, с того, как люди в нем живут».

29 марта в Москве состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Российским книжным союзом.
 
Основной целью данного Соглашения станет поддержка и создание обменного книжного фонда в домах, которым присвоено почетное звание «Дом образцового содержания». Кроме того, оно будет направлено на осуществление информационно-разъяснительной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также поддержку интереса жителей многоквартирных домов к энергоэффективным технологиям и экономному использованию ресурсов.  
 
После подписания Соглашения председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин вручил два набора книг для создания книжного фонда в «Домах образцового содержания» представителям Тверской и Тульской областях.
 
– Эти книги - знак качества таких домов. Книги позволят создать качественную библиотеку в таких домах. Я бы хотел поблагодарить представителей Тульской и Тверской областей за действительно качественную работу. Сейчас готовится указ президента Владимира Путина о формировании достойной городской среды. Важно понимать, что она начинается не с территории на улице, а с самого дома, с того, как люди в нем живут, – отметил Сергей Степашин. 
 
Первый дом в Туле, в котором появится мини-библиотека, находится по адресу: пр. Ленина, 67. Книги для библиотеки получил старший по дому Вадим Хмельников.
 
 
Всего в России всего около 80 домов образцового содержания, но все они сравнительно новые. А такого почтенного возраста дом, как в центре Тулы, пока единственный, – ему 90 лет. 
 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:10 0
Другие статьи по темам
Событие
библиотека в доме образцового содержания
Люди
Вадим ХмельниковСергей Степашин
Место
Тула
Прочее
комфортная городская среда

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кинотеатры в «Макси» и «Гостином дворе» в Туле могут закрыть
Кинотеатры в «Макси» и «Гостином дворе» в Туле могут закрыть
В Киреевском районе сгорел дом: при пожаре пострадал мужчина
В Киреевском районе сгорел дом: при пожаре пострадал мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.