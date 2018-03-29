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Прокуратура и МЧС добрались до Тульского цирка
Фото Дмитрия Дзюбина.

Прокуратура и МЧС добрались до Тульского цирка

В Тульской области продолжается проверка торговых центров и мест массового пребывания людей.

29 марта вместе с коллегами из прокуратуры и МЧС соблюдение правил противопожарной безопасности в Тульском цирке проверил заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры в ЦФО Александр Орлов.

Проведенная проверка показала, что все системы безопасности в цирке работают исправно и обслуживаются лицензированными компаниями. Пожарная и система оповещения выведены на пульт охраны. Работа системы дымоудаления тоже нареканий не вызвала.

С эвакуационными выходами тоже оказалось все в порядке: на первом этаже таких 4, а на втором — 6.

В зрительном зале, рассчитанном на 1850 человек, вопросы вызвали таблички «Выход», наполовину закрытые шторами. Горящие зеленым цветом, они для посетителей цирка — путь к спасению в случае ЧС.

Во время представлений в коридорах и фойе дежурят сотрудники цирка. С ними регулярно проводят инструктаж и практические занятия, на которых учат пользоваться огнетушителями и в случае ЧС раскатывать пожарный рукав. Одно но: на втором этаже пожарный рукав не подключен к стояку, а, стало быть, во время пожара совершенно бесполезен.

На втором этаже цирка расположен музей клоунов, стеклянные двери которого оказались закрыты. Согласно правилам противопожарной безопасности, часть помещения, где расположен музей, — эвакуационный выход. А значит, все двери должны быть открыты.

 

На сегодняшний день в Тульской области проверки прошли на 64 объектах массового пребывания людей, в это число вошли 54 торговых центра.

Из них только в семи у прокуратуры и МЧС нет претензий.

Прокуратурой уже внесено 27 представлений и возбуждено 14 административных дел.

Напомним, до 6 апреля органы прокуратуры и МЧС проверят соблюдение правил противопожарной безопасности на 170 объектах.

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Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 1
Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 2
Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 3
Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 4
Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 5
Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 6
Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 7
Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 8
Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 9
Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 10
Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 11
Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 12
Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 13
Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 14
Генпрокуратура добралась до Тульского цирка, Фото: 15
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