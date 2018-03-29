Прокуратура и МЧС добрались до Тульского цирка

Фото Дмитрия Дзюбина.

29 марта вместе с коллегами из прокуратуры и МЧС соблюдение правил противопожарной безопасности в Тульском цирке проверил заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры в ЦФО Александр Орлов.

Проведенная проверка показала, что все системы безопасности в цирке работают исправно и обслуживаются лицензированными компаниями. Пожарная и система оповещения выведены на пульт охраны. Работа системы дымоудаления тоже нареканий не вызвала.

С эвакуационными выходами тоже оказалось все в порядке: на первом этаже таких 4, а на втором — 6.

В зрительном зале, рассчитанном на 1850 человек, вопросы вызвали таблички «Выход», наполовину закрытые шторами. Горящие зеленым цветом, они для посетителей цирка — путь к спасению в случае ЧС.

Во время представлений в коридорах и фойе дежурят сотрудники цирка. С ними регулярно проводят инструктаж и практические занятия, на которых учат пользоваться огнетушителями и в случае ЧС раскатывать пожарный рукав. Одно но: на втором этаже пожарный рукав не подключен к стояку, а, стало быть, во время пожара совершенно бесполезен.

На втором этаже цирка расположен музей клоунов, стеклянные двери которого оказались закрыты. Согласно правилам противопожарной безопасности, часть помещения, где расположен музей, — эвакуационный выход. А значит, все двери должны быть открыты.

На сегодняшний день в Тульской области проверки прошли на 64 объектах массового пребывания людей, в это число вошли 54 торговых центра.

Из них только в семи у прокуратуры и МЧС нет претензий.

Прокуратурой уже внесено 27 представлений и возбуждено 14 административных дел.

Напомним, до 6 апреля органы прокуратуры и МЧС проверят соблюдение правил противопожарной безопасности на 170 объектах.