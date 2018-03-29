Мессенджер Telegram возобновил работу
По словам создателя и владельца Telegram Павла Дурова, причиной сбоев стали проблемы с электроснабжением в дата-центрах компании.
Мессенджер Telegram возобновил работу после серьезного сбоя. Напомним, в четверг, 29 марта, пользователи по всему миру начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера Telegram. Первые сообщения о сбоях начали появляться около 11.00.
По словам создателя и владельца Telegram Павла Дурова, причиной сбоев стали проблемы с электроснабжением в дата-центрах компании, что повлекло отключение от сети приложения у пользователей в Европе и России. В настоящее время проблема устранена, мессенджер работает без сбоев.
Между тем Роскомнадзор успел сделать заявление, что он не причастен к проблемам в работе Telegram, обвинив пользователей в стремлении «заподозрить во всем РКН».
Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 29 марта 2018 г.
Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте – мы тут ни при чем. pic.twitter.com/7r1BY0PTlA