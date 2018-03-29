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Мессенджер Telegram возобновил работу

Мессенджер Telegram возобновил работу

По словам создателя и владельца Telegram Павла Дурова, причиной сбоев стали проблемы с электроснабжением в дата-центрах компании.

Мессенджер Telegram возобновил работу после серьезного сбоя. Напомним, в четверг, 29 марта, пользователи по всему миру начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера Telegram. Первые сообщения о сбоях начали появляться около 11.00.

По словам создателя и владельца Telegram Павла Дурова, причиной сбоев стали проблемы с электроснабжением в дата-центрах компании, что повлекло отключение от сети приложения у пользователей в Европе и России. В настоящее время проблема устранена, мессенджер работает без сбоев.

Между тем Роскомнадзор успел сделать заявление, что он не причастен к проблемам в работе Telegram, обвинив пользователей в стремлении «заподозрить во всем РКН».

 

сегодня, в 15:47 0
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