Комплекс «Октябрь»: безопасность людей была, есть и будет нашим приоритетом!

28 марта в Туле началась массовая проверка развлекательных центров. За 10 дней сотрудники прокуратуры и МЧС проверят соблюдение правил противопожарной безопасности на 170 региональных объектах массового пребывания людей. Первым из них, проинспектированном лично прокурором Тульской области Александром Козловым и начальником регионального МЧС Владимиром Кием, стал комплекс «Октябрь».

Результаты проведенного рейда Myslo прокомментировал совладелец комплекса Сергей Конов:

Сергей Конов - Случившееся в Кемерово — страшная, потрясшая всех, трагедия. Наши сердца сейчас вместе с кемеровчанами. Мы искренне соболезнуем всем, кто потерял своих близких, родных, друзей.

– Что касается нашего комплекса, то могу заверить туляков, что на протяжении всех лет его существования – с 2003 года и по сей день – обеспечение безопасности людей, которые его посещают, всегда было для нас приоритетной задачей, – продолжает Сергей Александрович. – И тогда, когда здесь функционировал клуб «Казанова», и когда в 2011 году мы вновь открыли кинотеатр «Октябрь». Слава богу, за все это время ни одной чрезвычайной ситуации у нас не произошло.

В дополнение к сказанному хочу лишь добавить, что сам я туляк, живу здесь, а не в Австралии, и потому ощущаю всю степень своей ответственности перед людьми, которые вот уже на протяжении многих лет приходят к нам в «Октябрь».

Решать проблему безопасности нам, конечно, несколько легче, чем, скажем, большинству торговых центров: у нас и общая площадь здания составляет менее 4 000 кв. метров, и пропускная способность гораздо ниже, и все помещения, в которые приходят люди, находятся на первом этаже. Тем не менее, за мерами противопожарной безопасности мы всегда следили, следим и впредь будем следить очень строго.

При перестройке и отделке помещений мы всегда используем только сертифицированные огнеупорные материалы. Немаловажно и то, что работают у нас очень опытные сотрудники: «текучка» персонала - минимальная, большинство трудится по 10−15 лет, те же, кто находится на участках, где есть массовые скопления людей, имеют стаж еще больше - около 20 лет. Со всеми без исключения сотрудниками постоянно проводится соответствующий инструктаж по безопасности.

28 марта мы подверглись, можно сказать без преувеличения, тотальной проверке. Инспекторы работали практически на протяжении суток, заглянули буквально в каждый уголок и в каждую щелочку, осмотрели и проверили все – от входной двери до туалетов. Специалисты из пожарной лаборатории замеряли толщину огнезащитного слоя, ширину проходов, проверяли эвакуационные выходы и т. д. Что ж, считаю, что в нынешней ситуации это вполне оправданно и понятно. Да и нам скрывать, собственно, нечего. Более того – мы первые заинтересованы в том, чтобы имеющиеся у нас пробелы в безопасности были своевременно выявлены. Все они незамедлительно будут устранены.

Нас очень обрадовало то, что в ходе проверки подтвердилась исправная работа всего противопожарного оборудования: систем оповещения, дымоудаления, пожарной сигнализации. И так совпало, что в ближайшие дни к нам приходят специалисты, перед которыми мы ставим задачу провести модернизацию дымоулавливающей системы – в результате она станет еще более надежной.

Недоработки же, которые были выявлены в ходе проверки, в основном касались не главных, - там, где бывает скопление народа, - а офисных и подсобных помещений, еще точнее – проходов на верхнем, административном этаже. Просто руки не доходили сделать там ремонт, сейчас мы с этим, конечно же, ускоримся. Нам также указали на лишние предметы, которым там не место. Все будет убрано.

Отдельно хотел бы остановиться на безопасности кинотеатра.

Как я уже говорил, залы его расположены на первом этаже. В каждом из залов - по три действующих эвакуационных выхода. Двери во время сеансов всегда – я подчеркиваю - всегда открыты.

В киноаппаратной работают двое сотрудников. С ними также регулярно проводится весь положенный инструктаж - как по технике безопасности, так и по способам эвакуации посетителей в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. Они знают, как действовать, случись что, к какому выходу пройти и как выводить людей. Из киноаппаратной также ведут два эвакуационных выхода. Ширина всех проходов соответствует проходимости потоков.

Замечание нам было сделано по поводу того, что мы своевременно не внесли корректировку в план-схемы эвакуации после проведенного ремонта. Поясню, в чем дело. Изначально из киноаппаратной был лестничный выход на улицу. Но при строительстве батутного парка «Небо» руководство парка попросило нас эту лестницу демонтировать. Прежде чем что-то делать, мы обратились в специализированную организацию, которая подготовила расчет факторов пожарных рисков. С учетом того, что помимо этой лестницы из киноаппаратной имеются еще два эвакуационных выхода на первый этаж, нам было дано заключение, что уличную лестницу демонтировать можно, что мы в итоге и сделали. В течение трех дней эта деталь будет внесена во все эвакуационные планы.

В ближайшие несколько дней также мы снимем линолеум в служебном коридоре, который был признан специалистами как горючий, и вместо него положим плитку.

Несколько слов о ресторане «Башня».

Еще до его открытия сертифицированные специалисты сделали для нас расчет факторов пожарных рисков и выдали соответствующие рекомендации, которые мы выполнили в полном объеме. Вместо двух эвакуационных выходов было сделано три, при этом существенно расширена лестница. Смонтированы две системы дымоудаления – из зала и из коридора входной группы. Все рекомендованные нормы были включены в проект и выполнены.

И хотя с 1 января 2016 года в нашей стране действуют надзорные каникулы, заботиться о безопасности людей мы не перестали. Как и до этого, ежеквартально организовываем в комплексе «Октябрь» учения, последнее из которых состоялось в декабре 2017 года. Со всеми без исключения сотрудниками проводим инструктажи и занятия, на которых объясняется, как распыляется огнетушитель, раскатывается рукав пожарного крана, и как каждому из них вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации, обеспечивать эвакуацию людей. В связи с последними событиями мы приняли решение проводить инструктаж персонала и учения не реже одного раза в месяц.