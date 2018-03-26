Трагедия в Кемерово: Генпрокуратура потребовала проверить все торговые центры страны

Прокуроров призвали обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации. Проверять будут и в Туле.

В связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, повлекшем многочисленные человеческие жертвы, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман поручил прокурорам субъектов Российской Федерации с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, – сообщает telegram-канал Генпрокуратуры.

При этом прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение.

Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны.

В прокуратуре Тульской области также готовится сообщение о начале проверок тульских ТРЦ.

Напомним, жертвами пожара стали как минимум 64 человека, среди них много детей. Более 40 человек пострадали. Пожарная сигнализация была отключена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

По официальному сообщению СК РФ, на данный момент задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Решается вопрос о задержании 5-го подозреваемого – сотрудника ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях.



Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз.