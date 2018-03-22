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По Туле и области в 6-й раз пройдет «Бессмертный полк»

По Туле и области в 6-й раз пройдет «Бессмертный полк»

В здании Правительства Тульской области состоялось заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 9 мая.

Среди выступающих была координатор «Бессмертного полка» в Туле и Тульской области Елена Гребнева. Координатор напомнила о миссии гражданской инициативы и роли «Бессмертного полка» в День Победы:

«Гражданская инициатива «Бессмертный полк» своей главной задачей считает сохранение в каждой семье памяти о героях Великой Отечественной войны, о тех, кто пал смертью храбрых в годы войны, ушел из жизни после 45го года или по сей день живет с нами рядом.

«Бессмертный полк» — это ежедневная работа тысяч волонтеров в более чем 60 странах мира по созданию и сохранению народной летописи героев на сайте межрегионального историко-патриотического движения.

9 мая «Бессмертный полк» — это участие колонны потомков победителей в параде с портретами своих героев — родственников.

Данные и другие положения закреплены в Уставе гражданской инициативы и опубликованы на сайте МИПоД «Бессмертный полк», являются едиными для всех стран участников.

После 9 мая 2014 года «Бессмертный полк» включен в федеральную программу подготовки к празднованию 70-летия Победы. И с того момента является неотъемлемым событием программы празднования дня Великой Победы в каждом регионе РФ. В Города-Героях парадная колонна «Бессмертный полк» является частью официального парада. Участники «Бессмертного полка» начинают свое движение по улицам города после прохождения парадной военной техники и личного состава вооружённых сил РФ».

9 мая 2018 года по Туле и всем муниципальным образованиям Тульской области «Бессмертный полк» пройдет в шестой раз.

сегодня, в 16:26 0
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