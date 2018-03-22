новости
новости
Регистрация
Смерть под завалами: В поселке Барсуки на рабочего обрушилась стена склада

Смерть под завалами: В поселке Барсуки на рабочего обрушилась стена склада

От полученных травм мужчина скончался.

21 марта рабочие демонтировали склад Барсуковского рудоуправления.

Во время работ обрушилась стена строения.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Тульской области, одному из рабочих был нанесен тяжкий вред здоровью, еще один от полученных травм скончался.

На месте происшествия следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:32 +3
Другие статьи по темам
Событие
Обрушилась стенапогиб рабочийтяжелый вред здоровью
Место
БарсукиТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине перекрыли тротуар: Люди идут по проезжей части
В Алексине перекрыли тротуар: Люди идут по проезжей части
По Туле и области в 6-й раз пройдет «Бессмертный полк»
По Туле и области в 6-й раз пройдет «Бессмертный полк»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.