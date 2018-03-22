Смерть под завалами: В поселке Барсуки на рабочего обрушилась стена склада

21 марта рабочие демонтировали склад Барсуковского рудоуправления.

Во время работ обрушилась стена строения.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Тульской области, одному из рабочих был нанесен тяжкий вред здоровью, еще один от полученных травм скончался.

На месте происшествия следователи проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.