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Туляк украл у «Евросети» 27 000 рублей
Фото из архива Myslo.

Туляк украл у «Евросети» 27 000 рублей

За это суд приговорил мужчину к 8 месяцам исправительных работ.

Пролетарский суд признал виновным 29-летнего жителя областного центра по статье «Кража».

Мужчина работал продавцом в магазине «Евросеть». В период с 18 декабря 2017 по 6 января 2018 через программу 1С он совершил 14 денежных переводов на собственный мобильный телефон и банковскую карту.

Общая сумма похищенного составила 27 357 рублей.

Уголовное дело суд рассматривал в особом порядке.

Мужчину приговорили к исправительным работам на срок 8 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Также он должен будет возместить похищенные денежные средства своему работодателю.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:24 +2
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