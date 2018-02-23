новости
новости
Регистрация
Сотрудницы тульского МЧС и «Газпрома» снялись в клипах, чтобы поздравить мужчин

Сотрудницы тульского МЧС и «Газпрома» снялись в клипах, чтобы поздравить мужчин

Необычные поздравления получили сотрудники ГУ МЧС по Тульской области и «Газпром газораспределение Тула».

Сотрудницы МЧС творчески подошли к поздравлению своих сослуживцев. Они сняли клип, где показали навыки настоящих пожарных и мило потанцевали.

В ролике использовали настоящее оборудование МЧС, автомобили и квадракоптер (с его помощью сняли вот это сердечко):

Смотрим прекрасное видео:

 

Девушки из «Газпром газораспределение Тула» тоже креативно подошли к поздравлению мужской части коллектива. Смотрим еще один поздравительный ролик:

 
Всех без исключения защитников Отечества поздравил и тульский волейбольный клуб «Тулица»:
 

 

Тут еще есть поздравления. Принимайте!

Сюжет: 23 февраля 2018
Алексей Дюмин наградил тульских школьников, которые нашли потерявшихся в лесу детей
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин наградил тульских школьников, которые нашли потерявшихся в лесу детей
сегодня, в 14:59, 26 1242 6
Как и где служил глава администрации Тулы Евгений Авилов
Жизнь Тулы и области
Как и где служил глава администрации Тулы Евгений Авилов
сегодня, в 11:46, 39 2020 4
23 февраля в кластере «Октава» пройдет битва на картонных трубах
Жизнь Тулы и области
23 февраля в кластере «Октава» пройдет битва на картонных трубах
сегодня, в 11:04, 30 593 3
23 февраля в Туле ограничено движение транспорта
Жизнь Тулы и области
23 февраля в Туле ограничено движение транспорта
сегодня, в 10:56, 7 824 2
Все новости сюжета
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:47 +9
Другие статьи по темам
Событие
Газпром газораспределение ТулаМЧСклиппоздравлениеволейбольный клуб Тулица
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексинском районе Роспотребнадзор забраковал 788 кг молочной продукции
В Алексинском районе Роспотребнадзор забраковал 788 кг молочной продукции
Сегодня дежурный по Туле Максим Жуган
Сегодня дежурный по Туле Максим Жуган
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.