Сотрудницы тульского МЧС и «Газпрома» снялись в клипах, чтобы поздравить мужчин
Необычные поздравления получили сотрудники ГУ МЧС по Тульской области и «Газпром газораспределение Тула».
Сотрудницы МЧС творчески подошли к поздравлению своих сослуживцев. Они сняли клип, где показали навыки настоящих пожарных и мило потанцевали.
В ролике использовали настоящее оборудование МЧС, автомобили и квадракоптер (с его помощью сняли вот это сердечко):
Смотрим прекрасное видео:
Девушки из «Газпром газораспределение Тула» тоже креативно подошли к поздравлению мужской части коллектива. Смотрим еще один поздравительный ролик:
Всех без исключения защитников Отечества поздравил и тульский волейбольный клуб «Тулица»:
Тут еще есть поздравления. Принимайте!
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