Сотрудницы тульского МЧС и «Газпрома» снялись в клипах, чтобы поздравить мужчин

Необычные поздравления получили сотрудники ГУ МЧС по Тульской области и «Газпром газораспределение Тула».

Сотрудницы МЧС творчески подошли к поздравлению своих сослуживцев. Они сняли клип, где показали навыки настоящих пожарных и мило потанцевали.

В ролике использовали настоящее оборудование МЧС, автомобили и квадракоптер (с его помощью сняли вот это сердечко):

Смотрим прекрасное видео:

Девушки из «Газпром газораспределение Тула» тоже креативно подошли к поздравлению мужской части коллектива. Смотрим еще один поздравительный ролик:

Всех без исключения защитников Отечества поздравил и тульский волейбольный клуб «Тулица»:

Тут еще есть поздравления. Принимайте!