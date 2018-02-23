23 февраля в кластере «Октава» пройдет битва на картонных трубах
Во дворе кластера «Октава» пройдет музыкальное празднование Дня защитника Отечества. Гостей мероприятия ждет необычное развлечение
Сюрприз сегодняшнего вечера — битва на картонных трубах от команды мультижанрового международного проекта «Картония».
Вообще, в этот день во дворе кластера пройдут две «битвы». Принять в них участие может любой желающий старше 7 лет. Для этого нужно подготовить необычный костюм и доспехи. Все, кто не справится с созданием собственного оружия, перед началом соревнований смогут получить картонные трубы.
Вход и участие в мероприятии свободные. Необходима предварительная регистрация.
Расписание битв на картонных трубах:
14.00 — 15.00
16.00 — 17.00
С расписанием работы катка в другие дни можно ознакомиться на сайте кластера: oktavaklaster.ru.
Это независимое сообщество художников, перфомеров, специалистов в различных областях гуманитарного знания из России, Америки, Азии и Европы. Команда специализируется на разработке и воплощении креативных идей в сфере организации публичных пространств и событий.