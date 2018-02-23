23 февраля в кластере «Октава» пройдет битва на картонных трубах

Сюрприз сегодняшнего вечера — битва на картонных трубах от команды мультижанрового международного проекта «Картония».

Вообще, в этот день во дворе кластера пройдут две «битвы». Принять в них участие может любой желающий старше 7 лет. Для этого нужно подготовить необычный костюм и доспехи. Все, кто не справится с созданием собственного оружия, перед началом соревнований смогут получить картонные трубы.

Вход и участие в мероприятии свободные. Необходима предварительная регистрация.

Расписание битв на картонных трубах:

14.00 — 15.00

16.00 — 17.00

С расписанием работы катка в другие дни можно ознакомиться на сайте кластера: oktavaklaster.ru.

что такое картония?

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