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23 февраля в кластере «Октава» пройдет битва на картонных трубах

23 февраля в кластере «Октава» пройдет битва на картонных трубах

Во дворе кластера «Октава» пройдет музыкальное празднование Дня защитника Отечества. Гостей мероприятия ждет необычное развлечение

Сюрприз сегодняшнего вечера — битва на картонных трубах от команды мультижанрового международного проекта «Картония».

Вообще, в этот день во дворе кластера пройдут две «битвы». Принять в них участие может любой желающий старше 7 лет. Для этого нужно подготовить необычный костюм и доспехи. Все, кто не справится с созданием собственного оружия, перед началом соревнований смогут получить картонные трубы.

Вход и участие в мероприятии свободные. Необходима предварительная регистрация.

Расписание битв на картонных трубах:

14.00 — 15.00

16.00 — 17.00

С расписанием работы катка в другие дни можно ознакомиться на сайте кластера: oktavaklaster.ru.

что такое картония?

Это независимое сообщество художников, перфомеров, специалистов в различных областях гуманитарного знания из России, Америки, Азии и Европы. Команда специализируется на разработке и воплощении креативных идей в сфере организации публичных пространств и событий.

Сюжет: 23 февраля 2018
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