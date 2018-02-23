Алексей Дюмин наградил тульских школьников, которые нашли потерявшихся в лесу детей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил собравшихся с Днем защитника Отечества. Затем состоялась церемония вручения наград.

Золотая медаль «За особый вклад в развитие Тульской области» вручена ветерану Великой Отечественной войны Галине Андреевне Сидоровой.

В те тяжелейшие годы она помогала копать окопы и ухаживала за ранеными. После войны более 15 лет работала учителем и сегодня по-прежнему активно участвует в патриотическом воспитании молодёжи.

Среди награждаемых также действующие военнослужащие и правоохранители, отличившиеся безупречной выучкой и мужеством.

Командир десантного разведывательного батальона, гвардии подполковник Юрий Александрович Коршунов организовал боевую подготовку в своём подразделении на самом высоком уровне.

Судебный пристав Тимофей Алексеевич Шахов доказал, что настоящий подвиг можно совершить даже в своем собственном доме. 10 декабря прошлого года при пожаре он вместе с соседом вытащили пожилую женщину из горящей квартиры.

Слесарь Анатолий Григорьевич Тимофеев трудится на Туламашзаводе уже более 40 лет. При его непосредственном участии было выпущено 15 новых изделий. Среди них авиационные пушки, морские ракетно-артиллерийские установки «Каштан», гранатометы. За свой высочайший профессионализм он удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Леониду Викторовичу Топалову, начальнику научно-исследовательского отдела НПО «Стрела». Леонид Викторович — один из основных разработчиков новейшего оборудования для радиолокационных средств наземной разведки и наблюдения.

Среди награждаемых есть и трое совсем молодых ребят — учащиеся тульского Центра образования № 26: Павел Кузьминов и братья Дмитрий и Иван Михайловы. Несмотря на свой юный возраст, они приняли участие в розыске двух первоклассников, которые заблудились в лесопосадке, первыми нашли их и привели к родителям. Такое неравнодушие, мужество и бескорыстное стремление помочь — пример для всей современной молодёжи.

В торжественном собрании приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, представители регионального правительства, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, военнослужащие, работники правоохранительных структур, предприятий оборонно-промышленного комплекса, воспитанники Тульского суворовского военного училища, юнармейцы, кадеты.

Мероприятие завершилось праздничным концертом.