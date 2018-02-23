Портал Myslo и первые лица региона поздравляют туляков с 23 февраля

Чиновники, депутаты, силовики и предприниматели передают добрые слова тем, кто сегодня празднует День защитника Отечества. Принимайте поздравления!

От коллектива портала Myslo и газеты «Слобода»

Дорогие туляки, военнослужащие, ветераны!

Любимые наши пользователи и читатели!

Поздравляем вас с 23 Февраля — праздником, который давно занял достойное место в ряду самых почитаемых и любимых. День защитника Отечества для всей страны особенный день. Он объединяет отважных, мужественных, сильных духом людей.

В этот день по традиции мы чествуем тех, кто посвятил себя военной службе, для кого обеспечение безопасности Родины, защита народа стали смыслом жизни, кто бережет честь мундира и безупречно выполняет свой долг. А также всех настоящих мужчин, кто обеспечивает мир и безопасность своих родных и близких.

В разные исторические эпохи мужчины-воины не давали врагу покорить родную землю, отстаивая каждую ее пядь, защищая ее от нашествий. Патриотизм, стойкость, отвага, самоотверженность, беспримерная смелость всегда отличали наших соотечественников. Память о подвигах защитников России, их воинской доблести и героизме живет в наших сердцах.

Дорогие мужчины! Крепкого вам здоровья, успехов во всех начинаниях, позитива и весны в душе. Пусть ваши близкие всегда будут рядом. Счастья вам, любви и мирного неба над головой.

от губернатора

Уважаемые жители Тульской области, ветераны и военнослужащие!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 Февраля — один из самых важных праздников для всей России и для нашего региона.

У тульской земли крепкие воинские традиции. Во все времена среди доблестных защитников Родины были наши земляки. Сегодня на них равняются те, кто несёт службу в рядах Российской Армии, защищает интересы страны за рубежом.

Очень многие семьи в Туле и области связаны с армией, военным образованием или оборонной промышленностью. Тула была и остаётся могучим щитом и арсеналом России. Мы готовим военные кадры для страны и укрепляем её обороноспособность знаменитым тульским оружием.

Это наш праздник, и в этот день я желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области.

от председателя облдумы

Уважаемые земляки!

Примите от депутатов Тульской областной Думы сердечные поздравления с Днем защитника Отечества, совпавшим в этом году со 100-летием образования Красной Армии!

23 Февраля — особая дата в нашем календаре. Это праздник настоящих мужчин — сильных и мужественных, готовых взять на себя ответственность за судьбу родных, близких и своей Родины.

В День защитника Отечества поздравления звучат в адрес не только тех, для кого армия стала призванием, но и всех мужчин, которые вносят свой вклад в настоящее и будущее страны и региона.

Искренне благодарю участников Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранов Вооруженных Сил, кадровых военных, офицеров и солдат запаса, всех, кто носил и носит армейскую форму, за добросовестную службу Родине!

Желаю вам и всем жителям Тульской области крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Сергей Харитонов,

председатель Тульской областной Думы.

от мэра и главы администрации

Уважаемые туляки!

От имени депутатов Тульской город­ской Думы и администрации города Тулы поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Отмечая праздник мужества, отваги и героизма, мы вспоминаем легендарную историю битв и побед русских воинов, солдат и офицеров. Своей памятью мы оберегаем от забвения доблестный подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, наших отцов, дедов и прадедов.

Мы отдаем дань заслуженного уважения и признания военнослужащим, участникам боевых действий, молодым ребятам-призывникам — всем, кто сегодня стоит на страже мира и продолжает лучшие армейские традиции.

Вместе с тем мы поздравляем всех тульских мужчин, ведь 23 Февраля — не только день воинской славы, но и общепризнанный мужской праздник. Он побуждает каждого мужчину задуматься о своем гражданском и нравственном долге.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и счастья, успешной реализации намеченных планов, новых свершений на благо России и города-героя Тулы!

Глава муниципального образования город Тула Юрий Цкипури.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов.

от депутатов

Уважаемые туляки!

23 Февраля у каждого из нас ассоциируется прежде всего с мужеством и стойкостью характера, силой духа и преданностью своей Родине. Сегодня мы чествуем тех, кто надежно защищает интересы нашей страны и граждан, обеспечивая уверенное развитие России. Особого, глубокого уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны, подарившие нам мир и возможность жить на родной земле, — сердечная благодарность и признательность их подвигу!

Отвага, смелость и честь, верность воинской присяге во все времена отличали русских воинов. Уверен, взятый руководством страны курс на укрепление армии и флота, поддержку оборонно-промышленного комплекса, повышение качества образования высшего офицерского состава положительно скажется на обороноспособности России, ее мощи и статусе среди мировых держав.

Быть защитником Родины в мирное время — значит добросовестно трудиться, укреплять мир в своей семье, приобщать детей и внуков к лучшим традициям российского воинства.

В этот день я желаю всем действующим и будущим защитникам Отечества успехов, здоровья, счастья и благополучия! Здоровья и долголетия ветеранам Вооруженных Сил, мира и добра каждой семье!

Виктор Дзюба,

депутат Государственной Думы ФС РФ,

член Президиума Генсовета партии «Единая Россия».

Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления

с Днём защитника Отечества!

Современный мир стремительно меняется, но есть ценности, которые всегда будут значимы для всех нас, — любовь к Родине, своему народу, верность гражданскому и воинскому долгу, сохранение истории Отечества. Наша общая задача — приумножать славу и силу великой России.

В День защитника Отечества со словами особой благодарности мы обращаемся к ветеранам. Именно они, не жалея себя, сохранили свободу и независимость нашей страны. Их беззаветное служение Родине — пример для тех, кто сегодня находится на боевом посту, для всех нас от мала до велика.

День защитника Отечества — это праздник мужества и доблести нашего народа, гордости за свою страну, верности России! Искренне желаю всем защитникам Отечества, ветеранам Вооруженных Сил и всем тулякам семейного счастья и мирного неба над головой! Пусть каждый день приносит вам радость новых побед и свершений, а дома всегда ждут родные и близкие люди!

Владимир Афонский,

депутат Государственной Думы

Федерального Собрания РФ .

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, воины Российской Армии и Военно-Морского флота, жители Тульской области!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!



Военная служба в России во все времена была делом чести, школой мужества и самоотверженности, верности долгу и присяге.

В этот день мы заслуженно чествуем всех, кто преданно служил и служит Родине, отстаивает независимость и целост­ность страны, стоит на защите национальных интересов государства, мирной жизни его граждан.

Защищать свою страну можно не только с оружием в руках. Долг и дело чести каждого мужчины — быть защитником и опорой для своих родных и близких. Именно поэтому

23 Февраля всё больше становится праздником общенародным, днем мужественных и сильных духом людей, готовых брать на себя высокую ответственность за будущее своей семьи, своей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успешного служения на благо укрепления могущества нашего Отечества.

Николай Петрунин,

депутат Государственной Думы

Федерального Собрания РФ .

от прокурора

Уважаемые жители Тульской области!

Уважаемые ветераны и военнослужащие!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот знаменательный праздник символизирует силу и мужество, надежность и стойкость многих поколений защитников нашего Отечества. Сила и крепость духа русских воинов остается непревзойденной. Память о ратных подвигах защитников России будет жить в наших сердцах вечно.

Желаю мира, счастья, здоровья, благополучия и новых свершений во благо Отечества!

С уважением, Александр Козлов,

прокурор Тульской области

Государственный советник юстиции 2 класса.

от главы «Щекиноазота»

Уважаемые военнослужащие

и ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие земляки!

От души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник отмечают те, кто исполнил и исполняет воинский долг, кому служба еще только предстоит, и все, кто горячо любит Родину, чувствует личную ответственность за ее безопасность и благополучие. Мы свято чтим память о подвигах соотечественников, их имена навечно сохранены в наших сердцах, запечатлены в названиях улиц городов и сел.

Низкий поклон дорогим ветеранам и участникам боевых действий! Вы — люди из стали, пример и ориентир для молодежи.

Современное поколение защитников Отечества, профессиональных кадровых военных, с честью продолжает нелегкий ратный труд, высокое служение Родине, даря всем нам возможность мирного созидательного труда, счастливой и спокойной жизни.

Мы благодарны каждому защитнику Отчизны за самоотверженность, силу духа, истинный патриотизм, за то, что глубокие знания, блестящая подготовка, прекрасные личные качества гарантируют главное: наша Родина — в надежных руках, границы остаются неприкосновенными, а небо над нами — чистым и добрым.

В праздничный день желаю военнослужащим и ветеранам, всем землякам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия! Тепла и счастья вашим домам!

Борис Сокол, президент компании «Щекиноазот».

от главы умвд

Уважаемые жители Тульской области,

сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

От всей души поздравляю всех, кто предан своей Отчизне и по зову сердца считает себя настоящим защитником Отечества!

23 Февраля — праздник доблести, чести и мужества нашего народа, праздник тех, кто готов постоять в бою за свою Родину, а в мирной жизни каждый день защищает дом, семью, близких. Счастья вам, успехов и благополучия!

Начальник УМВД России

по Тульской области

генерал-майор полиции

Сергей Галкин.

от главы следственного комитета

Уважаемые жители Тульской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник объединяет всех, кому небезразлична судьба страны, кто оберегает покой родной земли и стоит на страже интересов государства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех ваших начинаниях!

С уважением, руководитель

следственного управления Следственного комитета РФ

по Тульской области

генерал-майор юстиции Александр Стариков.

от главы регионального МЧС

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

В День защитника Отечества мы по сложившейся традиции чествуем тех, кто посвятил свою жизнь и судьбу воинской службе, кто своим ратным и мирным трудом служит Родине, заботится о безопасности и процветании нашей страны.



Мы отдаем дань уважения ветеранам, которые своим мужеством и отвагой вписали немало славных страниц в историю Отечества, тем, кто сегодня с честью отстаивает интересы России.



В этот день мы поздравляем не только воинов, но и всех мужчин. Независимо от профессии каждый из нас прикладывает свои силы и знания для того, чтобы наша страна была сильной и процветающей.



Ежедневно сотрудники МЧС России стоят на защите граждан и территорий от различного вида ЧС, которые в современных условиях по масштабу и мощи вполне сопоставимы с военной угрозой. Их работа часто сопряжена с риском, сравнимым с тем, которому подвергается человек в реальных боевых условиях.



От всей души поздравляю весь командный и личный состав Главного управления, всех наших уважаемых ветеранов с днем защитника Отечества. Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой.

Пусть Ваш опыт, профессионализм и знания станут залогом процветания нашей Родины.

Начальник ГУ МЧС по Тульской области

генерал-майор внутренней службы Владимир Кий.