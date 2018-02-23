В Алексинском районе Роспотребнадзор забраковал 788 кг молочной продукции

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в 2017 году проверено 256 объектов производства и оборота молочной продукции.

Из них 7 предприятий молочной промышленности работают в Тульской области: ООО «Россини» (Новомосковск), ОАО «Алексинский городской молочный завод» (Алексин), ООО «Агрофармтрест» (Веневский район), ОАО «Арсеньевский маслодельный завод» (р.п. Арсеньево), АО «Ефремовский маслодельный комбинат» (Ефремов), ОАО «Одоевский маслодельный завод» (Одоев), ИП КФХ Данилова Т.В. (Алексинский район).

За выявленные нарушения санитарного законодательства и обязательных требований технических регламентов Таможенного союза возбуждено 294 дела об административном правонарушении.

В том числе, в связи с нарушениями санитарного законодательства на 12 суток приостановлена деятельность предприятия пищевой промышленности ИП Крестьянско-фермерское хозяйство Даниловой Т.В.

По результатам проверок приостановлена реализация 788 кг молочной продукции (301 партия). Основные причины забраковки: нарушение сроков годности, условий хранения, обязательных требований к маркировке пищевой продукции.

По результатам мероприятий по контролю на предприятиях молочной промышленности ООО «Россини», ОАО «Алексинский городской молочный завод», ООО «Агрофармтрест», АО «Ефремовский маслодельный комбинат» установлены нарушения законодательства в сфере технического регулирования. В отношении юридических и должностных лиц указанных предприятий приняты меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ.

В ходе мероприятий по контролю в организациях торговли АО «Дикси-Юг», ООО «Атак», АО «Корпорация Грин» (гипермаркет «Линия»), ООО «Гиперглобус», АО «Тандер» (магазины «Магнит»), ООО «Агроаспект» (магазины «Пятерочка»), ООО «Косина», ИП Оя М.О., ИП Мягковой Е.Н., ООО «Грандпродукт», осуществляющих деятельность на территории Тульской области, установлены факты реализации фальсифицированного сливочного масла. Юридические и должностные лица, индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности.

В 2017 г. в рамках контрольно-надзорных мероприятий Управлением исследовано 347 образцов молочной продукции отечественного и импортного производства.

44 пробы не отвечали требованиям нормативной и технической документации по микробиологическим и физико-химическим показателям.

В ходе проверок выявлялись факты оборота фальсифицированной продукции. По результатам проведения лабораторных испытаний фальсифицированная молочная продукция, чаще всего масло сливочное, была произведена в других субъектах РФ: Краснодарский край, Ставропольский край, Санкт-Петербург, Курск, Москва, Брянская и Московская области, Республика Беларусь. Самый высокий удельный вес проб, не соответствующих требованиям нормативной документации был установлен в сетевых организациях торговли, образовательных и лечебных учреждениях.

Мероприятия по контролю за качеством и безопасностью молочной продукции, находящейся в обороте на территории Тульской области, продолжаются.