23 февраля (пятница) дежурит начальник управления экономического развития Максим Алексеевич Жуган.

24 февраля (суббота) дежурный – заместитель начальника главного управления по Советскому территориальному округу по жизнеобеспечению Сергей Иванович Сорокин.

25 февраля (воскресенье) – начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Иванович Пятисоцков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: (4872)47-20-34; (4872)47-20-37, 1391.