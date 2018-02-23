Как и где служил глава администрации Тулы Евгений Авилов

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов служил в ракетных войсках стратегического назначения в городе Переславль-Залесский. Через полтора года службы он стал командиром отделения учебной части, занимался воспитательной работой с курсантами.

- Вместе со мной служил мой одноклассник Владимир Маркин и Олег Белянин, руководитель управления Роскомнадзора по Тульской области, — говорит Евгений Авилов. — Есть в планах собраться бывшими сослуживцами в этом году и приехать в часть в Переславль-Залесский!

Начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков служил в Воздушно-десантных войсках РФ:

Евгений Пятисоцков - Службе я посвятил почти 20 лет. Десантные войска — это моя мечта детства. Помню, когда мне было лет пять, мама подарила мне игрушечный автомат (за три с половиной рубля!), а я его выменял на берет десантника. Ох, и досталось мне тогда!

– Я совершил более 200 прыжков с парашютом. Кстати, к прыжкам невозможно привыкнуть: и первый, и сотый, и двухсотый — это всегда страшно. Были неудачные прыжки из-за порывов ветра — лежал в госпитале с переломами.

Служба — это особое время, особые взаимоотношения. Было много всего, вспоминаются, конечно, самые веселые случаи. Каждый десантник может рассказать множество историй, связанных с прыжками, приметами, настоящей армейской дружбой. Армия учит взаимовыручке, командной работе — безусловно, это важно в любой деятельности «на гражданке».

Заместитель начальника главного управления по благоустройству — начальник отдела по благоустройству Советского территориального округа Александр Коновалов 16 лет служил в войсках ПВО:

Александр Коновалов - Принял решение пойти по военной стезе в 10-м классе — можно сказать, это был наследственный путь: дядя — военный, родной старший брат — военный. Поступил в Энгельсское высшее ракетно-зенитное командное училище ПВО, надел форму, погоны — и почувствовал, что это мое.

– В 90-е было сложное время для нашей армии, переломное, как и для всей страны — оптимизация, новые пути. Но вспоминается множество хороших моментов — ведь это молодость, дружная жизнь в военном городке, пусть и непростая в бытовом плане. До пенсии не дослужил, сейчас имею звание майор запаса.

Ответственность, умение принимать решения — вот чему учит армия, и войска ПВО в особенности!

сколько в администрации военных?

День защитника Отечества — один из главных государственных праздников России. В администрации города Тулы по праву его отмечают 180 сотрудников, пребывающих в запасе: 41 офицер, 139 — рядовой состав, причем трое из них — женщины.