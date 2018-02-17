23 февраля туляков приглашают в экзотариум

Для мужчин в этот день – скидка на входной билет.

Тульский экзотариум подготовил акцию к 23 февраля: всем мужчинам вход – по детскому билету (со скидкой 25%). А солдаты срочной службы могут посетить зоопарк бесплатно в любой день.

Все три праздничных дня можно будет не только посмотреть на животных экспозиции, но и поучаствовать в кормлении некоторых из них на «Ням-ням-шоу» в 11.00 и 16.00.

Кроме того, продолжит работу выставка-продажа минералов «Удивительное в камне», консультантом на ней будет заслуженный геолог России, которому можно будет задать интересующие вопросы из области геологии и минералогии и получить достоверную информацию из первых рук.

23, 24 и 25 февраля экзотариум открыт для посещения в привычное время с 10.00 до 18.00.

Тульский областной экзотариум: Тула, ул. Октябрьская, 26.

Подробности – здесь.