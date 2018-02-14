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На проспекте Ленина в Туле появится кафе с амфитеатром и памятник выпускнику университета

На проспекте Ленина в Туле появится кафе с амфитеатром и памятник выпускнику университета

Это планируется сделать в рамках благоустройства скверика перед главным корпусом ТулГУ.

14 февраля 2018 года городская администрация провела пресс-тур по проекту «Формирование комфортной городской среды» и рассказала о трех объектах из десяти отобранных для благоустройства в этом году.

Напомним, что по итогам первого этапа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году отобраны 10 общественных пространств, требующих, по мнению жителей, благоустройства:

  • общественное пространство по четной стороне пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова;
  • Кировский сквер;
  • общественное пространство перед Городским концертным залом;
  • сквер ТНИТИ на ул. Болдина;
  • вход в ЦПКиО им. П. П. Белоусова со стороны ул. Жаворонкова;
  • Молодежный бульвар в Заречье;
  • общественное пространство около пригородных касс Московского вокзала;
  • общественное пространство по пр. Ленина между сквером на пл. Победы и ул. Болдина перед главным корпусом ТулГУ;
  • Пушкинский сквер;
  • общественное пространство на пересечении ул. Советской и Фридриха Энгельса.

Заместитель главы администрации Тулы – начальник управления по благоустройству Владислав Галкин, рассказал, как планируется облагородить площадку перед ГКЗ, сквер возле ТНИТИ  и «пятачок» возле ТЦ «Утюг».

По словам Владислава Галкина, туляки предложили также рассмотреть варианты благоустройства скверика на остановке «Автовокзал» на пр. Ленина перед главным корпусом ТулГУ.

В далеком 1965-м эта площадка выглядела вот так.

 

Потом деревья выросли...

...и под ними уютно расположились всякие кафе и палатки. И все стало вот так:

Кстати, кафе и павильон плюшевых мишек в этом скверике располагались на правах аренды. У скандально известного кафе «Кедр» (оно располагалось прямо за остановочным павильоном) срок аренды земельного участка закончился аж в 2006 году. Правда, после этого кафе простояло еще до 4 июня 2014 года, когда его по решению суда снесли буквально за день.

В этом году закончилась аренда и у павильона с плюшевыми мишками. Владелец обязан его демонтировать.

По словам Владислава Галкина, проект благоустройства этого пространства разрабатывало бюро «Стрелка» – то самое, что сделало проект «Тульская набережная».

– Здесь по предложению туляков будут созданы условия для проведения мероприятий, например в День студента. Предлагается обустроить кафе, задняя часть которого будет представлять собой амфитеатр. На ступенях можно сидеть и общаться, – пояснил Владислав Галкин. Правда, при этом он высказал некоторые сомнения в части уборки такой территории.

Первоначально по проекту предполагались также замена покрытия сквера, новое освещение, посадка деревьев, установка нового остановочного навеса и установка памятника выпускнику университета. Но в последней версии памятник из проекта благоустройства тихо исчез.

 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 13:42 +1
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